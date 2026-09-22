張智霖上海開騷父子檔同台夾Band　19歲張慕童完美複製頂級神顏

撰文：河伯
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不老男神張智霖（Chilam）相隔多年重啟個唱巡演，繼廣州站開門紅後，近日移師上海站爆騷大合唱！當晚除了張智霖連環獻唱多首經典金曲外，全場最大驚喜莫過於19歲兒子「魔童」張慕童再度登上爸爸的舞台，擔任結他手伴奏，兩父子高顏值同框默契十足，養眼畫面隨即引爆全場高分貝尖叫洗版！

Chilam上海開騷。（微博@張智霖）
Chilam連環獻唱多首經典金曲。（微博@張智霖）
Chilam全情投入演出。（微博@張智霖）

魔童完美繼承父母神級基因

暴風成長的魔童當晚抱着結他全情投入彈奏，演奏造詣驚艷全場之餘，台風更是架勢十足！19 歲的他完美繼承了星級父母的神級基因，精緻立體五官與清秀眉眼猶如媽媽袁詠儀（靚靚）的翻版，側臉輪廓則複製了爸爸的頂級神顏，集齊父母優點於一身！網民驚嘆不已，紛紛激讚：「張智霖基因實在太強大」、「既似靚靚又似Chilam，靚仔又有才華」，更有人打趣形容，魔童簡直是將袁詠儀的五官長在張智霖頭上。

精緻立體五官與清秀眉眼猶如媽媽。（小紅書圖片）
魔童完美繼承父母神級基因。（小紅書圖片）
魔童全情投入彈奏。（小紅書圖片）
神級基因一早現形，細個已經贏曬！（IG@anitayuenwy）

靚靚低調現身觀眾席力撐

袁詠儀當晚亦早早到場力撐，身穿便服配棒球帽低調坐於觀眾席，全程化身狂熱歌迷兼超級星媽，舉機反覆拍下老公與兒子的精彩演出。她目不轉睛凝望台上這對帥氣父子檔，臉上盡是溫柔的「慈母相」，嘴角更泛起甜爆微笑。兩父子台上傾力演出，靚靚台下默默打氣，畫面溫馨滿瀉。

靚靚低調坐於觀眾席。（小紅書圖片）
靚靚睇到入曬神。（小紅書圖片）
靚靚舉機反覆拍下老公與兒子的精彩演出。（小紅書圖片）
靚靚和Chilam是圈中著名的模範夫妻。（IG@anitayuenwy）
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