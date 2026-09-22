朴信惠順利生下二胎女兒　結婚4年湊「好」字　產後復工計劃曝光

朴信惠所屬經紀公司 SALT Entertainment 22日公開喜訊，透露朴信惠已順利產下一名健康的女兒，朴信惠與崔泰俊夫妻迎來了另一位新家庭成員。目前母女狀況都很健康，也衷心感謝外界給予的祝福，希望大家為這個新生命送上溫暖的祝福與支持。



如今朴信惠正式成為兩個孩子的媽媽，朴信惠與大學就讀中央大學戲劇電影系、同為演員的崔泰俊，於2017年開始交往，相戀5年後，於2022年1月結婚，同年迎來第一個兒子。之後朴信惠宣布懷上第二胎，今年6月更曾與裴勇俊、朴秀真夫妻一同前往新加坡旅行，引發話題。

朴信惠已順利產下一名健康的女兒。（IG@ssinz7）

朴信惠因出演《繼承者們》走紅，誕下二胎女兒後曝最新演戲計劃：

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朴信惠生下第二胎後，預計從明年上半年開始投入SBS電視劇《來自地獄的法官》第二季的拍攝。她過去在生下第一胎後，時隔約2年透過JTBC電視劇《低谷醫生》重返電視劇圈。朴信惠除了主演SBS《來自地獄的法官》第一季之外，今年3月圓滿收官的tvN《臥底洪小姐》也接連取得成功。

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