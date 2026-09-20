孫藝珍談育兒日常認「比拍戲難」　揭3歲兒超齡霸氣發言全場笑翻

韓國女星孫藝珍與男神玄彬結婚後迎來寶貝兒子，升格人母的她目前將生活重心大半放在家庭。近日，孫藝珍作客Netflix韓國YouTube頻道的綜藝節目宣傳新作品《挑情醜聞》（스캔들），罕見地大方分享了與兒子的私下互動。她不僅秒答「養小孩比拍戲難」，更爆料兒子超齡的爆笑發言，讓全場來賓捧腹大笑。



在節目中，當主持人問及近況時，孫藝珍臉上洋溢著溫柔的笑容表示：「最近都在養小孩，目前算是處於休息的狀態。」被問到「育兒和拍戲哪個更困難？」時，她更是毫不猶豫地秒回：「養小孩難多了！」真實的反應展現了天下媽媽們的共同心聲。

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談到寶貝兒子，孫藝珍透露兒子現在即將邁入4歲（韓國年紀），語言能力正飛速發展，詞彙量更是突飛猛進。她笑著分享了一段母子間的逗趣對話：「有時候我實在太累了，整個人像放電一樣癱著，我就會跟他說：『兒子啊，媽媽去躺一下喔......』」

沒想到，面對喊累的媽媽，兒子竟然像個嚴格的小大人一樣，毫不留情地回敬一句：

媽媽，振作一點！（엄마 정신 차려）

這句突如其來的超齡發言讓在場來賓驚呼連連，也讓孫藝珍本人哭笑不得。她笑說：「我當時心想『天啊，這句話到底是去哪裡學來的？』孩子們真的不管從哪裡聽到，都會神奇地吸收進去。看著他詞彙量越來越豐富，真的覺得太可愛了。」

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孫藝珍與玄彬於2022年舉行「世紀婚禮」後，同年底迎來兒子的誕生。夫妻倆對孩子的隱私保護到家，從未讓兒子公開露臉，但偶爾透過社群媒體或節目訪問透露的育兒點滴，總是能讓粉絲感受到滿滿的溫馨。這次孫藝珍親自爆料兒子的「霸氣童言童語」，也讓不少網友紛紛笑稱：

「不愧是玄彬和孫藝珍的兒子，從小就自帶霸道總裁氣場！」

「媽媽聽到這句話真的會瞬間清醒啊！」



孫藝珍產後回歸《挑情醜聞》睽違24年再演古裝劇

孫藝珍產後復出螢幕，接下 Netflix 古裝新作《挑情醜聞》，距離她上次演出古裝已相隔 24 年。她提到接演關鍵，是覺得自己到了能詮釋角色深層慾望的年紀。

劇中她飾演才華出眾卻受制於時代的「趙氏夫人」，外表端莊，內心卻充滿野心。她主動向朝鮮第一花花公子「趙元」（池昌旭飾）下戰帖，以自己為賭注，要他引誘守貞寡婦「熙延」（Nana飾）打破戒律。

故事改編自《危險關係》，也重拍 2003 年裴勇俊、全度妍的經典電影，時空搬到朝鮮，全劇列為 19 禁。導演預告將加入原著沒有的女女情愫，孫藝珍與 Nana 的對手戲成為亮點。

Netflix 《挑情醜聞》預告片

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