朴信惠懷二胎與崔泰俊現身新加坡機場　結伴裴勇俊朴秀珍一家同行

韓國女神朴信惠於2022年與拍拖4年的男星崔泰俊步入禮堂，並於同年5月誕下愛子。今年4月，她再度大方宣布懷上二寶的喜訊（預產期為今年秋天）。日前，新加坡媒體《聯合早報》驚喜捕捉到這對準二寶爸媽的身影，更讓人震撼的是，同行的神祕團員竟然是引退多時的「勇樣」裴勇俊夫妻檔，兩大明星家庭罕見同框！



朴信惠挺二寶孕肚步履俐落 4歲愛子首度曝光

目前懷著二寶、預產期預計在今年秋天的朴信惠，在機場被拍到時展現了令人佩服的媽媽力，朴信惠當天戴著黑色漁夫帽、身穿寬鬆上衣搭配平底鞋。雖然孕肚已經明顯隆起，但她動作依舊相當敏捷，一手推著折疊嬰兒車與行李，一手掏出手機聯絡接機方，被不少網友笑稱是整趟旅行的「美女總指揮」。

朴信惠今年4月宣布懷上二寶，預產期為今年秋天。（IG@ssinz7）

丈夫崔泰俊則戴著口罩化身「苦力擔當」，一個人默默推著行李箱緊隨其後。最令粉絲驚喜的是，兩人的4歲大仔這次首度被拍到公開同框！畫面中小朋友乖巧地坐在高高的行李箱上面，小小一隻的模樣簡直萌翻全網。

丈夫崔泰俊緊隨其後。（IG@actorctj）

53歲裴勇俊一頭白髮現身 攜妻朴秀珍同行

自2015年結婚後便移居夏威夷、幾乎絕跡螢幕的裴勇俊，這次現身也勾起了無數老粉絲的青春回憶，53歲的裴勇俊當天戴著鴨嘴帽、眼鏡和口罩。雖然包裹嚴實只露出雙眼，但整體散發的儒雅氣質依然與當年風靡亚洲的《冬季戀歌》「眼鏡王子」如出一轍。最引人注目的是，他露出了完全沒有刻意染黑的天然白髮，隨性而極具個人風格。

2015年，裴勇俊跟女演員朴秀珍結婚後，就專注幕後工作，開設經紀公司。（網上圖片）

同行的妻子朴秀珍穿著黑白相間的絲帶配襯白色上衣與短褲，身形纖細、皮膚白皙，走在途中不時溫柔地轉頭看兩個孩子是否有跟上。兩人約9歲的兒子和8歲的小女兒則乖乖跟在父母身後，期間裴勇俊還一度想伸手牽女兒的手，慈父感滿滿。

朴秀真在韓國也有「韓國美容大王」的稱號。(IG@ssujining)

朴信惠與朴秀珍兩人早在2013年合作出演韓劇《鄰家花美男》時就結為無話不談的超好閨蜜，私交超過10年。

韓劇《鄰家花美男》。（網上圖片）

崔泰俊則於2026年2月正式簽約加入綜合娛樂公司Blitzway。而裴勇俊在3月再度大手筆加碼買下該公司股份，成為持股8.63%的主要大股東，等同於是崔泰俊的「終極大老闆」。有了這層因緣，兩家人趁著假期一同大陣仗出遊，實在再正常不過。