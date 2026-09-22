現年36歲的歌手王灝兒（JW），於2010年簽約黎明旗下公司出道，憑藉多首流行作品成為樂壇新人，近年更參與劇集拍攝，展開多線發展。除了幕前事業表現，JW的個人感情動向一直是外界關注焦點，其過往交往對象多具備豐厚背景。



王灝兒（JW）（IG@jwchubz）

JW王灝兒去年11月低調註冊升格人妻

前年JW與前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）結束長達7年的戀情後，於去年年中被指與足球隊班主兼音樂界人士王至尊展開交往。《香港01》早前收到報料，指JW與王至尊原來在11月22日已經在土耳其完婚！二人已秘密辦理低調註冊結婚手續，正式升格成為夫妻近一年時間，身邊親友亦已陸續接獲結婚消息。今年本地足球聯賽賽事期間，JW就曾被目擊帶同父母及好友專程前往現場，身穿「沙田至尊」球隊球衣為男方隊伍加油；王至尊則身穿印有「JW」字樣的專屬球衣，於球場上放閃。

JW（王灝兒）與新歡王至尊（後排左一）日前更一齊現身佘詩曼生日宴。（IG@charmaine_sheh）

王至尊是香港本地老牌足球隊「公民」的班主兼球員，同時還擔任「至尊足球隊」的主席。（Facebook圖片）

曾傳遭好姊妹G.E.M.硬撬牆腳

回顧JW過往的感情經歷，情場戰績曾遇波折。早年她曾被傳與關之琳首任丈夫外孫、富三代魏俊杰（Mark Ngai）相戀，二人於2016年宣告分手。隨後傳出歌手鄧紫棋（G.E.M.）與Mark交往，JW事後澄清Mark為個人介紹予G.E.M.認識，後續傳出兩姊妹為此反目，JW亦公開承認與G.E.M.極少聯絡。

鄧紫棋（G.E.M.）曾傳出已與富三代造型師魏俊杰（Mark）秘婚，不過其後被證實屬流料一則。（IG@gem0816）

其後JW與卓悅太子爺葉韋彤交往7年，二人拍拖期間經常於社交平台放閃，更屢傳準備結婚。惟男方家族於2023年先後遭法庭頒布破產令。雖然JW當時選擇留在身邊陪伴及不離不棄，更力撐表示「陪伴著他已經是最好」，但二人於一年後仍敵不過7年之癢宣告分手。

JW（王灝兒）與富二代男友葉韋彤（Tarzan）拍拖超過6年，2024年突然宣布已分手。（IG@jwchubz）

JW曾與有「12億男友」之稱的前卓悅太子爺Tarzan愛得高調。（IG@tarzan_ip）

JW因此被外界標上「大難臨頭各自飛」、「只能共富貴，不能共患難」、「拜金女」等標籤，面對網民大肆批評的聲浪，JW曾無奈發表回應指出，網絡批評者並不清楚二人真實相處過程與經歷，形容網民如同介入二人關係之中，希望大眾停止無根據的揣測。JW更親口披露分手主因與男方破產無關，而是對方做出了原則性背叛行為（「佢做咗對唔住我嘅事」）。