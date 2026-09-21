陳豪拍劇驚現疲態雙腳一拖一拐網民痛心 　揭背後真相：帶傷開工

視帝陳豪向來以健康活力十足的形象示人。不過早前有網民在社交平台上傳影片，以「皇后大道東，偶遇陳豪拍攝」為題，分享他在街頭開工的情況。照片中的陳豪身穿淺灰色西裝外套、內搭白色襯衫及黑色長褲，腳踏啡色皮鞋，在炎熱天氣下進行拍攝。令人心疼的是，捕捉到的畫面中陳豪面帶疲態、眉头緊鎖，雙腳更是「一拖一拐」，每一步都顯得相當沉重吃力，步履蹣跚，與過往神采飛揚的狀態截然不同，隨即引發大批網民對其身體狀況的關注與擔憂。

陳豪炎熱天氣下穿著西裝拍攝。（小紅書截圖）

親揭雙腳一拖一拐原因

今日（21/9）陳豪出席無綫節目《美食強人》錄影時接受《香港01》訪問，親自解開「一拖一拐」的疑團，他坦言：「上次佢哋的確係冇睇錯嘅，啱啱嗰日就係我正正受傷嗰日。」

他透露當時正在拍攝警匪片，恰好在開拍前幾分鐘不慎扭傷腳部：「之前拍緊警匪片，咁啱嗰陣就係扭親腳。佢哋見到個痛苦樣呢，的確冇睇錯。因為帶傷開工嘛，啱扭傷，佢哋影之前嘅五分鐘、十分鐘之前扭傷，啱啱嘅事，所以真係忍唔住好痛。」

陳豪透露早前拍劇意外腳部受傷。（盧振輝攝）

被問到當時傷勢是否相當嚴重時，陳豪坦承疼痛感非常劇烈：「真係行唔到，基本上係。」儘管雙腳難以行走，但為了不影響拍攝進度，他依然選擇忍痛繼續完成工作：「係㗎，所以變咗你哋咪見到嗰樣囉。」

傷勢已好轉

陳豪亦透露事後已經及時求醫，經過一段時間的治療與休息，目前傷勢已經大好：「有，都花了兩個星期先至恢復返。睇西醫都照埋啲片，確保冇事先。」被笑問愛妻陳茵媺有否怪責他粗心大意時，陳豪則甜笑表示妻子相當體諒：「冇，佢冇話，唔會，因為點樣我始終都係拍警匪片，算係咁㗎啦講真。」