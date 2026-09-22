梅啟明指火葬場親友冇一個係梅媽嘅親戚：十幾個喺度演戲

已故樂壇天后梅豔芳母親「梅媽」覃美金於8月30日離世，享壽102歲。其喪禮日前在大圍富山火葬場低調舉行並完成火化。一直被蒙在鼓裏的長子梅啟明，日前接受網台《鼎豐盛》訪問時，驚聞母親遺體已化為灰燼，當場情緒失控崩潰，怒斥處理後事的姪兒等人「毀滅證據」、「告佢謀殺」。訪問期間，梅啟明因情緒過度激動導致血壓急飆、胸口劇痛及呼吸困難，最終需急召救護車送院。

梅啟明不知梅媽低調出殯火化。（盧振輝 攝）

梅啟明與未婚妻到達西區殮房認屍。 （翁鈺輝攝）

梅啟明呼吸困難神智不清大喊：魔鬼啊！（IG@g.p.m_tvvvv）

梅啟明怒轟姪兒「毀滅證據」

梅啟明在訪問中表現極度不滿，被記者問及是否知道梅媽已經火化，他坦言完全不知情，全靠傳媒通知才得知噩耗，強烈質疑姪兒等親屬擅自火化梅媽的合法性。他表示自己早已就梅媽事宜展開法律程序，並堅持中國人「土葬為安」的傳統，指梅媽生前極度怕火：「我由頭到尾都係要阿媽安息、土葬為安。連身份證同遺物都話喺警察局鎖喺保險箱，我昨日去殮房問遺體喺唔喺度，負責人竟然答唔到我，呢樣嘢天地不容！」梅啟明更對當天出席火葬場的親友身份提出質疑，拍台指控：「剛才我睇到嗰啲片，根本冇一個係梅媽嘅親戚，係咪臨時演員找回來？完全唔係我認識嘅親戚朋友！十幾個喺度演戲，係咪想將梅媽屍體毀滅燒咗就算？」

梅啟明希望梅媽「土葬為安」。（IG@g.p.m_tvvvv）

訪問中途呼吸困難神智不清狂呼「魔鬼啊」

訪問進行期間，梅啟明因情緒極度激動，突發咳嗽、胸口劇痛及呼吸困難，手扶胸口直呼「喘唔到氣」、「好唔舒服」。泰籍女友May May見狀即時為他遞上温水及塗抹藥油，並向現場人員求助急召救護車。救護員及警員接報後迅速趕抵現場。梅啟明當時身體癱軟坐於椅上，臉色深紅且額頭冒汗，救護員隨即為他進行初步檢查及護理。

梅啟明在被移上擔架牀及送院過程中情緒持續失控，一度神智不清、口噏噏大叫：「太殘忍啦！咁樣就燒佢……魔鬼啊魔鬼！等天收魔鬼！」最終，梅啟明在女友陪同下，被救護車送往東區醫院急症室接受治理。

May May見狀即時為他遞上温水及塗抹藥油。（IG@g.p.m_tvvvv）