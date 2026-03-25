吳尊帶12歲兒子Max露面　五官立體帥樣似爸爸　網讚：看著像兄弟

「凍齡男神」再度掀話題！吳尊近日帶著兒子同框亮相，不僅父子互動成為焦點，他幾乎看不出年齡的外貌更讓網友驚呼連連，相關畫面迅速在網路瘋傳。



現年46歲的吳尊，過去以男團飛輪海成員身分走紅，憑藉出眾外型與自律體態累積大批粉絲。他與初戀林麗瑩結婚在2004年結婚，育有女兒NeiNei與兒子Max。

吳尊和12歲兒子Max出席活動。（微博圖片）

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近日他現身上海出席品牌活動，特別帶著12歲兒子Max一同登場，父子罕見同框立刻吸引全場目光。

吳尊以黑白紅拼色運動外套搭配簡約白T與長褲亮相，整體造型俐落有型，身形依舊精實挺拔，臉部狀態緊緻，幾乎看不出歲月痕跡。

活動現場，吳尊自然將手搭在兒子肩上，互動輕鬆親暱。Max則明顯抽高不少，留著清爽短髮，五官逐漸立體，散發濃濃少年感，父子相似度極高，讓不少網友直呼：

「基因太強」

「看起來像兄弟」

「Max長大也太快」



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