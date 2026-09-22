「羽毛球王子」江博熙孖親弟拍宣傳片　互餵薯片復刻童年照超溫馨

撰文：河伯
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「羽毛球王子」江博熙（Hei）近日迎來了一次非常特別的工作體驗，首次與16歲的親弟弟江柏熙（Tony）「合體」為知名時尚品牌拍攝宣傳片。兩兄弟同框亮相擦出不少搞笑火花，更為拍攝現場添上溫馨歡樂的氣氛。Hei有兩位弟弟，柏熙年紀最細，所以稱他「細細佬」。Hei豪言與Tony平分酬勞，適逢媽媽生日在即，兄弟將合送新iPhone做生日禮物，貼心又實用，孝心滿分。

江博熙首度與親弟拍知名時尚品牌宣傳片。（公關提供）

復刻童年舊照

「細細佬」Tony是位中學生，同時亦是排球運動員，初次面對鏡頭拍宣傳片，坦言心情難免有些緊張，他說：「阿哥經驗較豐富，拍攝前夕叫我早啲瞓覺休息，同埋教我影相擺Pose，展現自信。」鏡頭前互餵薯片，又復刻童年照，非常有趣又溫馨。

神還原童年照啊。（公關提供）
童年照得意到犯規。（公關提供）

自認拍攝表現略勝一籌

有哥哥貼心帶領，他很快便放鬆下來，拍攝過程也越來越投入。對於這次難得的合作，Hei笑說：「真係從來無諗過會一齊拍廣告，感覺好得意，佢好叻、好淡定。10滿分有7分。（你自己呢？）7.5分，高佢少少！」促成今次兄弟檔演出，是因為Hei希望廣告呈現溫馨又舒適的親密感，於是靈機一觸，主動提議拉埋Tony 一齊拍攝，大玩「兄弟情」。不過，要成事絕對少不了家長的批准，Hei說：「第一時間問媽咪，佢好爽快就答應，大家都覺得難得有呢個機會，製造一個特別嘅回憶。」拍攝當日，父母亦在場遠支持兩位囝囝。

主動提議「兄弟檔」上陣拍廣告。（公關提供）

盼「兄弟檔」未來接拍家庭用品廣告

問Hei會否帶Tony正式入行？他說：「佢年紀仲細，現階段最重要任務係專心讀書，同時好好發展排球運動員生涯。」兄弟倆平日最多互動就是一齊做運動和跑步，Hei透露入行後，也會大方地跟Tony分享靚衫，他展望未來有機會再兄弟檔接拍家庭用品廣告。

展望未來再以「兄弟檔」接拍家庭用品廣告。（公關提供）
二人兄弟情極好。（公關提供）
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