麥長青帶路尋許紹雄開工足跡　許惠菁街頭食飯盒淚崩憶亡父

麥長青（麥包）近日聯同許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）主持麥包Youtube channel節目《青菁地》，走訪各區美食交流兩代飲食文化，節目播出後贏得口碑，而昨晚播放的最後一集，二人以「回味過去」為題，介紹昔日跟許紹雄的美食足跡，期間更大談與許紹雄的生活點滴，當中Charmaine提到亡父性格硬淨，因此她偶然亦會忽略對方時，不禁淚灑當場，還呼籲大家要珍惜眼前人。



許惠菁、麥長青（官方提供圖片）

許惠菁、許紹雄（官方提供圖片）

憶父親追愛往事

麥包與Charmaine在今集節目開首特別到訪九龍城，先介紹一間許紹雄昔日經常光顧的茶餐廳，並大爆許紹雄多數只點牛腩河，不會點飲品，麥包笑問Charmaine點解會咁「孤寒」，Charmaine指原來背後有原因，她說：「佢習慣我同媽咪同佢一齊嚟，我哋飲唔晒啲凍奶茶就畀佢飲！」提到父親，Charmaine還大爆當年父親花了7年時間追求母親，「老竇好似追咗阿媽7年，而家呢個年代，追咗7星期冇反應，應該都會拜拜；阿媽都係做呢行幕後，老竇收工停架車喺廠等佢，可能老竇開工開咗好多個鐘，但都照等，真係幾sweet。」

許紹雄昔日經常光顧的茶餐廳（官方提供圖片）

麥包帶Charmaine體驗「路邊開餐」

麥包在節目中透露跟許紹雄在劇集《兵權》首次合作，當年對方十分照顧作為新人的他，為了令他「冇咁陌生」，專誠接載他去食飯，麥包還帶Charmaine到慈雲山燒味舖買「四方果」，到昔日的清水灣電視城附近作路邊品嚐，麥包表示：「每次外景都會食『四方果』，即係開工飯盒，公司嘅飯盒就喺呢度買，亦都係我同你爸爸（許紹雄）食得最多嘅嘢，可以體驗一吓食你爸爸食飯嘅地方，通常拍外景都習慣喺街邊度食，你爸爸中午就係咁樣滴住汗、曬住太陽食一個暖嘅飯盒，暖係因為被太陽曬所以保溫，同佢食住飯、講住爛gag，好開心好多歡樂。」

體驗「路邊開餐」（官方提供圖片）

體驗「路邊開餐」的Charmaine直言，這一刻讓她更深刻感受到爸爸當年拍戲工作的日常，更表示感覺跟爸爸的距離拉近，她一邊落淚一邊說：「佢成日都唔想我哋擔心，有咩壓力同情緒都唔講，辛酸嘢佢永遠都唔會講，其實佢都好需要被關心，爸爸不嬲硬淨，我有時都忽略咗佢，有少少後悔，應該畀多啲關心佢，大家如果爸爸同屋企人仲喺度，真係要好好珍惜。」

麥長青帶許惠菁感受「路邊開餐」（官方提供圖片）