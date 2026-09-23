竹中雄大穿《HOT LIMIT》戰衣致敬西川貴教　竟一夜狂甩2000粉絲

日本五人搖滾樂團Novelbright主音竹中雄大於9月22日更新個人社交平台，透露於音樂節表演期間因服裝造型問題引發脫粉事件。事緣9月21日舉行的「INAZUMA ROCK FEST. 2026」大型戶外音樂活動，Novelbright獲邀上台演唱T.M.Revolution（西川貴教）代表作《HOT LIMIT》。



日本新生代人氣樂隊Novelbright，早前更唱入黃埔新地標TIDES。（IG@yudai_vo）

Novelbright的主唱竹中雄大（IG@yudai_vo）

竹中雄大穿打歌服驚爆退粉潮

為配合歌曲氛圍，竹中雄大特意重現1998年原版音樂影片中廣為人知的黑色繃帶鏤空服裝，展現強烈視覺效果。隨後竹中雄大於社媒發布身穿該套破格服裝的後台照片，發文寫下：「我借了前輩的衣服，表演了《HOT LIMIT》。他告訴我，我今天是閃電搖滾音樂節的明星。我感到榮幸，謝謝。」帖文隨即獲得兩萬個讚好支持。他解釋演唱時穿上原創服裝，視之為向日本本地樂迷致敬，並表達對該音樂節主辦方西川貴教的深厚敬意。

竹中雄大特意重現1998年《HOT LIMIT》原版音樂影片中廣為人知的黑色繃帶鏤空服裝。（IG@yudai_vo）

竹中雄大特意重現1998年《HOT LIMIT》原版音樂影片中廣為人知的黑色繃帶鏤空服裝。（IG@yudai_vo）

竹中雄大特意重現1998年《HOT LIMIT》原版音樂影片中廣為人知的黑色繃帶鏤空服裝。（IG@yudai_vo）

西川貴教發文致歉

然而這套在日本廣受民眾歡迎的經典服裝，卻在韓國粉絲群體間引起反彈。竹中雄大於22日公開一項意想不到的情況：「我的Instagram粉絲中有20%來自韓國，看來很多人都對昨天的帖子感到驚訝，所以我一夜之間掉了大約2000個粉絲。」Novelbright曾參加過韓日跨國歌唱選秀節目《現役歌王JAPAN》與《日韓歌王戰》並奪得冠軍，竹中雄大更在首爾舉辦個人Fan Concert。

竹中雄大與《HOT LIMIT》原唱西川貴教的合影。（IG@yudai_vo）

竹中雄大與《HOT LIMIT》原唱西川貴教的合影。（IG@yudai_vo）

面對眾多海外追蹤者流失，他豁達表示各國文化差異無法避免，強調自己依然喜愛及尊重西川貴教，為此項致敬舉動感到高興，並承諾按原定計劃上傳足本表演片段。對於竹中雄大因造型流失粉絲，T.M.Revolution本尊西川貴教親自公開回應：「對此我深感抱歉……」竹中雄大則親自回覆前輩，指出整個表演過程有趣，高興能借用這套傳奇服裝創造難忘回憶：「大哥不要道歉😭😭😭超級開心，而且還能借到服裝，真的幸福到極點，也成為美好的回憶了！！」

竹中雄大稱自己流失了約兩千名粉絲追蹤。（X截圖）

西川貴教對此表示抱歉。（X截圖）

《HOT LIMIT》登「THE FIRST TAKE」破千萬觀看

歌曲《HOT LIMIT》近期於日本市場再度成為熱門話題。該首經典夏日作品於13年前上傳至YouTube平台，至今已累積突破8000萬次點擊播放。今年7月該作品登上人氣音樂頻道「THE FIRST TAKE」重新演繹，展現實力唱功，影片發布短短3天已超越1000萬次觀看。隨後於9月6日，歌曲更突破3000萬次串流播放里程碑，引發經典歌曲逆襲潮流，證明其音樂魅力持續跨越世代。