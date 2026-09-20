三吉彩花自揭患「顏面神經麻痺」　現身活動疑畫「豐唇妝」遮面癱

日本知名女星三吉彩花日前突然淡出大眾視野，直到近日她才在個人Instagram限時動態發聲說明原因。



三吉彩花以日文、韓文、英文，三語發長文吐露自身狀況，她首先感謝蒞臨韓國電影《老千：別西卜之歌》（又稱老千4：惡魔之歌）VIP試映會的嘉賓與媒體，接著坦言自己在約一個月前被診斷出顏面神經麻痺，因而不得不暫停工作休養。面對突如其來的病況，她坦言當時自己也相當震驚，但她強調目前病情正順利朝向康復邁進，要粉絲別太擔心。

三吉彩花自揭患面癱，其出席活動時被部分眼尖粉絲發現她當天的唇妝較為豐滿、與往常風格有所差異，懷疑是為了修飾面部尚未完全恢復的肌肉線條。（Instagram@cjenmmovie）

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對於這段時間的經歷，三吉彩花在聲明中感性表達了對身邊陪伴者的謝意。她特別感謝一直以來支持她的工作夥伴，以及獻上溫暖鼓勵與留言的粉絲。

三吉彩花坦言「目前尚未完全康復」，但能夠再次站上舞台，回到大家面前活動，她感到無比的喜悅與幸福。她更貼心地安慰關心她的粉絲，表示自己現在「身心都相當健康平安，請大家放心」，希望外界能繼續溫暖守護她與新作品。

此外，三吉彩花將復工首秀獻給韓國，她遠赴首爾出席有參與演出《老千：別西卜之歌》VIP試映會。當天她以一襲大膽露背的黑色細肩帶高訂禮服震撼登場，展現極具張力的修長氣場，並用流利的韓語親切向現場數百名影迷致意。儘管有部分眼尖粉絲發現她當天的唇妝較為豐滿、與往常風格有所差異，懷疑是為了修飾面部尚未完全恢復的肌肉線條，但她大方自信的態度與敬業精神依然驚豔全場，用實際行動向粉絲宣告正式回歸。

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