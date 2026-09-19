木村拓哉師弟豬俁周杜涉打女人被捕　入選日本人氣男團1年恐玩完

日本人氣男團timelesz的25歲成員豬俁周杜，於19日傳出涉嫌傷害罪被警視廳東京灣岸署逮捕。事發於18日晚上約10時30分，豬俁周杜與一名20多歲女友人於東京都江東區辰巳一間便利店停車場的車內發生口角。期間女方遭豬俁周杜多次毆打面部受傷，女方隨後逃入便利店求助，目擊者及店員隨即報警。警方接報趕到現場後，將豬俁周杜當場拘捕。



25歲的豬俁周杜是日本人氣男團timelesz成員。（IG@inomata_shuto_official）

豬俁周杜涉在停車場狂毆女友遭警視廳拘捕。（IG@inomata_shuto_official）

豬俁周杜涉毆打女友人被捕

面對警方調查，豬俁周杜否認故意施襲，供稱：「在爭執過程中，只是手臂不小心碰撞到對方。」其所屬經理人公司STARTO ENTERTAINMENT（星達拓娛樂）隨後發出官方聲明，證實豬俁周杜被捕一事，並向受害者及公眾致歉。公司深感事態嚴重，即時宣布對豬俁周杜處以謹慎處分，暫停其所有演藝活動，待司法當局有最終結果後再宣布後續懲處。

面對警方調查，豬俁周杜聲稱只是手臂不小心碰撞到女友。（IG@inomata_shuto_official）

豬俁周杜是木村拓哉同門師弟

timelesz前身為偶像男團Sexy Zone，因尊尼事務所（現STARTO）已故創辦人爆出性侵醜聞及主將中島健人離隊，組合改名timelesz重新出發。

豬俁周杜是日劇天王木村拓哉的同門師弟。（IG@inomata_shuto_official）

豬俁周杜是日劇天王木村拓哉的同門師弟，參加事務所的選秀企劃「timelesz project」，從近2萬名參賽者中脫穎而出，聯同寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、篠塚大輝加盟，令組合改以8人姿態發展。身為木村拓哉同門師弟的豬俁周杜，原本憑藉「天然呆」個性頻頻亮相綜藝節目並手握商業代言，如今在被捕前數小時仍有更新社媒，詎料突爆嚴重醜聞，星途恐面臨退團或封殺危機。