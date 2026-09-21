中村友理癌逝生前未公開病情　男星脫口「假髮掉了」遭網罵沒分寸

去（2025年）出演Netflix劇集《浪漫匿名者》女二、精神科醫師「艾琳」一角的日本女星中村友理9月1日因直腸癌病逝，享年44歲，消息曝光後，震驚演藝圈。沒想到，日本演員長嶋一茂近日於節目中追憶過去與中村友理合作經歷，卻脫口她假髮掉落，引爆日本網友怒批，「沒分寸」。



長嶋一茂追憶合作中村友理 脫口「假髮掉下來」

中村友理所屬經紀公司9月14日宣布死訊，她於9月1日因直腸癌離世，享年44歲。據悉，中村友理約13年前曾罹患癌症，當時並未對外公開，接受治療後進入緩解期，直到2025年1月癌症再度復發。由於病情難以根治，中村友理一邊持續工作，一邊接受相關治療，直到離世前都沒有對外公開罹癌一事。她在社群平台上持續以笑容面對粉絲，因此死訊曝光後，震驚各界。

日本女星中村友理於9月1日因直腸癌逝世。(ig@yurinakamurawoori)

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中村友理生前未公開病情 長嶋一茂「假髮」說法挨轟

據日本媒體《SmartFLASH》報導，長嶋一茂近日在朝日電視台《羽鳥慎一Morning Show》中談及中村友理離世消息，他透露，2015年由他擔任製作人的電影《Happy Landing》，由中村友理主演。

長嶋一茂回憶與中村友理拍攝時透露她曾假髮掉落，網友認為，中村友理生前始終刻意隱瞞病情，如今離世後卻被公開提及戴假髮的經歷，涉及個人隱私，直指長嶋一茂「太沒有分寸」。（X@genba_ntv）

談及中村友理病逝，長嶋一茂感嘆表示「真的非常遺憾」，隨後回憶拍攝期間的往事，透露她曾有一次假髮掉落，當時心裡想著，「啊，原來友理戴的是假髮」，認為可能正在拍攝其他作品。不過如今得知病情後，推測對方應該正在接受抗癌藥物治療。此外，長嶋一茂稱讚中村友理，「真的非常堅強」，認為她應該承受相當大的痛苦，卻從電影開拍一路到殺青都未停止微笑，始終保持笑容完成工作。

長嶋一茂公開這段往事後，在日本X平台引發部分網友批評。有網友認為，中村友理生前始終刻意隱瞞罹癌及治療一事，不希望外界察覺病情，如今離世後卻被公開提及戴假髮的經歷，涉及個人隱私，質疑：

現在這個時機，有必要特地說這種事嗎？

另有網友直指長嶋一茂「太沒有分寸」，甚至批評「神經大條、太沒常識」，認為中村友理當時為了不讓任何人察覺病情，仍努力保持笑容工作，如今相關細節卻被公開。

7月才宣布退出新劇 中村友理僅透露治療腸阻塞

事實上，中村友理今年7月才宣布退出預計於2027年1月播出的NHK連續劇《Dangerous》，當時同樣沒有公開罹癌消息，僅說明是因為需要接受腸阻塞治療。

報導認為，長嶋一茂應該並沒有惡意，可能只是希望透過回憶，讓外界知道中村友理即使面對抗癌治療，仍努力投入工作的身影。不過，由於中村友理生前始終選擇隱瞞病情，長嶋一茂突然公開相關細節，因而引發爭議。

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