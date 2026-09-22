Alina讚Stanley全力配合籌備婚禮零爭執：主要聽我主意

邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）拍拖 9 年感情穩定，早前宣布訂婚，正積極準備婚禮。今日（22/9）Alina 出席品牌活動，接受《香港01》訪問時透露婚禮籌備工作已完成得七七八八，指這次特別找來店家為自己量身打造頭紗與婚紗，風格相當特別。

為了在婚禮當天以最佳狀態示人，Alina 表示自己從活動當日起正式展開節食計劃，希望能夠消腫並保持線條。此外，她也十分擔心自己在婚禮上感動落淚會導致眼腫：「要啦，今日開始之後我就唔食嘢啦！想食清啲，水腫可以走多少少。我最驚自己眼腫，出到嚟啲相腫晒，AI、美圖秀秀都幫唔到、執唔到！」

Alina今日出席品牌活動。（吳子生攝）

被問到準新郎 Stanley 是否也一同為婚禮做準備時，Alina 笑稱對方同樣在積極健身。雖然婚禮主要是邀請至親好友聚餐，但兩人對造型依然非常有要求：「我諗佢都好似準備緊 Keep 啦，最多咪佢平時著西裝個 V 字咁樣囉！今次純粹係圍內 family 食飯咁樣，其實都 casual 嘅整件事，不過就著自己想著嘅裙囉。」

Alina今日出席品牌活動。（吳子生攝）

提到婚紗照進度，Alina 透露兩人早於冬季就已經順利完成拍攝。自認表達能力較弱的她，更早已提前數個月在手機備忘錄中默默記錄感言，為婚禮上的誓詞做足準備：「婚紗相我哋好早影咗啦，同埋我嘅表達能力麻麻地，所以其實喺我早幾個月前，已經開始喺個 Notes 嗰度慢慢記低啲嘢。」

許多情侶在籌備婚禮過程中容易產生摩擦，但 Alina 表示兩人完全沒有因此吵架。她讚賞 Stanley 給予高度自由度，所有決定均以她的意願為主，籌備過程相當融洽：「我又真係冇喎，係冇乜爭執。可能因為佢又冇乜所謂，主要聽我主意，問吓佢『好唔好啊？』，佢話『好啊！』，咁就好好啦！」