龔嘉欣突與合作餅店割席　談與日藉緋聞男友關係：冇Unfollow人喎

龔嘉欣早前突然在社交平台無預警上載律師嚴正聲明，強硬宣布與蛋糕品牌「KEW+」全面切割並終止所有合作關係，引來外界高度關注。由於她同時傳出已取消關注（Unfollow）日籍甜品師緋聞男友松岡哲也（Tetsuya Matsuoka），令不少人猜測這場高調的「割席」風波背後牽涉兩人感情生變。不過，亦有消息指事件起因是「KEW+」餅店早前不滿有美食博主（Foodie）發布影片質疑店內售價 $348 的士多啤梨蛋糕「偷工減料」，店員留言反擊並威脅控告網民誹謗，引發大批網民不滿並瘋傳，從而促使龔嘉欣急切切割。

與餅店完合約：未有第一時間向公眾交代

昨日（21/9）龔嘉欣出席節目宣傳活動時接受《香港01》訪問時表示：「其實合作早在一段時間前已經完結，只係自己未有第一時間向公眾交代，但具體日子我自己都唔係好記得清楚，實質嘅日子我個聲明嗰度有寫嘅。咁其實我自己都有喺後面去反思返嘅時候，係覺得我作為一個合作員，其實我係應該即刻去話畀大家聽個合作完咗。咁本身我就諗住，唔好好似打草驚蛇咁，一下子反而會引嚟更多猜測，所以我本身係諗住咁樣去處理啦。」

然而，網路上的輿論發酵讓她意識到必須出聲，她坦言：「之後喺網路上面，我都有見到一啲關於產品嘅問題發生咗。我覺得都必須要話返畀公眾知，嗰啲唔係我同埋我個團隊嘅出品。」

龔嘉欣澄清無取消關注緋聞男友松岡哲也。(葉志明攝)

談與日籍緋聞男友松岡哲也真實關係

對於外界最關心的終止合作原因，以及是否涉及與日籍緋聞男友松岡哲也的關係，龔嘉欣澄清雙方是理念上的分離：「係呀，因為個合作真係完咗，都覺得……即係細節我就唔講囉，但就係我同埋我嘅甜品團隊，包括日藉朋友，就同呢個集團嘅合作完結咗，大家都要分返清楚，我同我嘅甜品團隊同呢一個集團冇再合作。」

至於被指「Unfollow」緋聞男友兼感情生變，龔嘉欣即時否認，並澄清兩人關係依舊：「我冇……我冇 Unfollow 人喎，係呀係呀！大家都依然係朋友。我哋始終嗰時真係一班團隊，我哋仲有香港師傅喺香港咁嘛，大家有時都會仲係交流吓啲做蛋糕嘅嘢，有時見到啲新嘅產品，大家都仲會去討論。」

被問到經歷今次事件後，未來會否害怕再與人合夥做生意，龔嘉欣抱持開放態度：「我諗睇時機囉，其實我都覺得特別係而家經濟大環境都唔係好嘅時候，都真係要考量大家再努力去爭取多啲機會同機遇。我都唔排除會再去做一個飲食方面嘅嘢。」

做生意當學習：都好Enjoy

不過，她也直言目前會先專注於演藝事業：「而家啱啱拍完劇啦，而家要專心做呢個節目，我諗暫時未有一樣特別去想、好想做或者有呢個行動。」對於做生意是否一個人全權負責比較好，她則謙虛表示：「我都覺得都需要，因為我本身唔係一個做生意叻嘅人，都冇讀過啲相關嘅課程，經驗亦都少。我覺得我都好需要其他人去幫我一起做，我 Enjoy 嘅。之前做生意我都 Enjoy 嘅，都係一個學習。」最後被問到合夥做生意是否難免會有摩擦，她笑言：「我諗咩關係都會有囉，咩行業、咩關係都會有，絕對唔會因為咁嚇怕咗！」

龔嘉欣今日出席節目宣傳活動。（盧振輝攝）

龔嘉欣今日出席節目宣傳活動。（盧振輝攝）