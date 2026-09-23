曾染毒、當男公關　前KAT-TUN田口淳之介結婚當爸　新娘身份曝光

前日本男團KAT-TUN成員田口淳之介，於22日在個人官方YouTube頻道發布題為「【報告】結婚了。然後，成為了父親。」的影片，親自向粉絲宣布已與圈外女性結婚，並順利迎來男寶寶誕生的喜訊。



影片中，田口淳之介秀出左手無名指上的婚戒，難掩喜悅與緊張心情。他透露，雖然已率先向官方粉絲俱樂部的會員通報，但仍希望透過個人影片，親口將這個好消息傳達給廣大支持他的朋友。田口感性表示，自己從10多歲入行至今邁入40歲，正值人生的折返點，能在這個時機點迎來幸福的轉折，讓他每天都充滿笑容與感謝。

田口淳之介宣布結婚當爸，開心曬婚戒。（YouTube@田口淳之介official）

田口淳之介為前KAT-TUN成員，曾出演《Legal High》等劇：

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田口淳之介2006年隨KAT-TUN出道，其陽光形象與多方演藝發展累積高人氣，卻在2015年無預警宣布退團並於2016年離開傑尼斯事務所。退團後的他在2019年爆發嚴重染毒事件，因涉嫌持有大麻遭到逮捕，交保時在媒體前下跪「土下座」16秒向大眾道歉，被判處緩刑2年。此事件讓他的形象重創、演藝合約遭到中止，人生瞬間摔入谷底。

在長達數年的低潮期中，他為求生展開各式跨界嘗試。除了考取職業麻將士資格外，他更在2023年至2024年間接受邀請，前往東京歌舞伎町的牛郎店擔任「客座男公關」，甚至與現役牛郎組成音樂單位，引起社會大眾不小的議論與關注。

如今談及圈外妻子，田口淳之介展現出滿滿的保護欲。他坦言對方是在自己深陷人生極度低潮時出現的「希望之光」，不僅在他深陷黑暗時伸出援手，更幫助他找回自尊與自信。為了讓妻子能在安全且不受外界干擾的環境下安心懷孕與生產，他選擇在母子均安後才公開喜訊。他也全程陪產，親眼見證愛子的誕生，感動直呼「除了感謝還是感謝」。

升格為新手爸爸的田口透露寶寶是個健康可愛的男孩子，並笑稱「比起孩子，老婆更可愛」，展現愛妻狂人的一面。邁入出道第27年，田口淳之介強調，未來除了負起人夫與人父的責任外，在音樂與戲劇等演藝事業上也會全力以赴、加速前進，盼粉絲能繼續給予支持與祝福。

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