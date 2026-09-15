35歲日本女星夏帆無預警宣布結婚　閃嫁小1歲才子導演甫木元空

憑人氣夏季日劇《直到T恤乾了為止》獲得極佳口碑的35歲日本女星夏帆，於今天（15日）無預警透過官網震撼宣布婚訊，對象為比她小1歲的34歲導演兼作家甫木元空。



日本女星夏帆於自己官網官宣婚訊。（夏帆官網kaho-official.com）

兩人的緣分源於電影拍攝。夏帆參演由甫木元空執導、於2025年上映的電影《從電影起航的BAUS劇場》（簡稱《BAUS》），兩人於片場合作期間建立感情並展開交往。夏帆於聲明中感性表示，今後兩人將以家人身分相處，並以互相的健康作為第一考慮，同時珍惜每一份情誼，於工作及創作上繼續努力，感謝一路以來支持她的每一個人。

日本女星夏帆宣布與導演兼作家甫木元空結婚。（夏帆官網kaho-official.com）

夏帆小學五年級獲星探發掘

夏帆於小學五年級時在街頭獲星探發掘，最初擔任模特兒拍攝廣告及雜誌，至2004年正式以演員身份出道。出道23年間，夏帆演出多部影視作品，包括日劇《在世界中心呼喊愛》、《女王的教室》，以及導演是枝裕和執導的電影《海街女孩日記》。近期作品方面，她去年與竹內涼真合作演出《有本事換你來做啊！》，以及剛播完的《直到T恤乾了為止》。

夏帆參演的剛播完的《直到T恤乾了為止》在日本取得收視口碑雙豐收。（劇照）

去年夏帆與日本著名演員竹內涼真合作演出的《有本事換你來做啊！》橫掃日劇獎項。（劇照）

感情生活方面，夏帆過往鮮有緋聞。她曾於2016年被揭發與演員新井浩文交往，其後於2022年被報導與搖滾樂隊Kuroneko Chelsea主音渡邊大知拍拖，如今正式宣佈進入人生新階段。

夏帆曾於2016年被揭發與演員新井浩文交往。（網上圖片）

甫木元空曾為菅田將暉寫歌

現年34歲的甫木元空具備多重創作者身份，涵蓋電影導演、音樂人及小說家領域。他曾執導《春貓》與《赤裸的夢》等電影作品；音樂方面，他於2019年組建樂隊Bialystocks並擔任主唱，樂隊於2022年主流出道。此外，他曾為歌手菅田將暉主唱的歌曲《兩顆彗星》負責作曲與填詞，隨後更以作品《赤裸的夢》跨足小說創作。