赤西仁、廣瀨愛麗絲戀情撐不到1年爆分手　男方節目喊話想交女友

據4月2日消息，原KAT-TUN成員、歌手赤西仁（41歲）與女演員廣瀨愛麗絲（31歲）已於去年分手。



兩人的交往於去年5月被《女性Seven》曝光，當時報道標題為「黃金周期間在涮涮鍋店大方約會，還連日留宿」。

赤西仁於2012年與演員黑木明紗結婚，2023年12月官宣離婚。

赤西仁在3月28的節目中說想交女友，疑似已與廣瀨愛麗絲分手。（テレビNTV）

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他在2010年7月退出KAT-TUN後以個人歌手身份活動，創立了獨立廠牌，並以美國夏威夷、洛杉磯為據點開展事業。去年還與錦戶亮聯手推出珠寶品牌「JeRagen」。

廣瀨愛麗絲2023年首次出演NHK大河劇《怎麼辦家康》，去年主演日本電視台周六檔日劇《為何我會被說教》，參演的電影《新解釋・幕末傳》也已上映。

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今年她還有《劇場版全領域異常解決室》待映，並接拍多支廣告，演員事業發展順利。據悉，兩人因各自工作繁忙、步調不合而分手。

廣瀨愛麗絲所屬事務所回應稱：「私人事務交由本人自行處理。」並未否認分手消息。

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