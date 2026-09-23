陸劇正式邁入「大吻戲時代」　現偶集體靠親密戲救市引發審美疲勞

今日舉辦的「2026愛奇藝悅享會」上，多部重磅待播現代偶像劇（現偶劇）集體釋出最新預告片，竟不約而同以高尺度激吻、推倒甚至床戲作為核心賣點，畫面極盡挑逗，隨即震撼全網並引發洗版熱議。然而，這種強行以「性張力」取代劇情的宣發套路，卻遭大批網民發聲抵制，狠批行徑「低俗、飲鴆止渴」。

網民狠批：全部都係吻戲。（微博截圖）

多部新劇預告以吻戲為賣點。（微博@愛奇藝）

「臉紅心跳」的大尺度親密對手戲。（微博@愛奇藝）

《早春晴朗》井柏然孫千「肉搏」爆紅引全行跟風

據悉，這股「無吻不歡」的風潮，全因早前在優酷與Netflix同步上線的熱播劇《早春晴朗》而起。當時井柏然與孫千在劇中憑藉成年人極限拉扯的氛圍感與細膩親密對手戲，成功吹起熱潮並帶來驚人播放量。眼見「狂下猛藥」能換來天量流量與話題度，其他劇集製作方紛紛效仿，將親密戲當成救市靈丹妙藥。

由井柏然、孫千領銜主演的都市情感劇《早春晴朗》。（微博@早春晴朗官博）

網民負評如潮「低俗又尷尬」

而在今次悅享會上，包括《霧裡青》、《明川有知夏》、《不二之臣》等多部焦點現偶劇，預告片幾乎淪為「親密戲剪輯大賽」。畫面中頻頻出現激烈推倒、貼身熱吻等鏡頭，更配上「別一直看著他」、「我一直想要追上你的節奏」等暗示性極強的曖昧對白。

不過，觀眾對這種「強塞親密戲」的營銷手法顯然並不買帳。大量網民質疑各大劇組單靠大尺度鏡頭炒作，無異於「飲鴆止渴」，更是行業製作質素的倒退。更有不少劇迷直言，跟風作品中的激吻畫面毫無美感可言，演員之間缺乏火花與CP感，場面顯得極度尷尬，完全無法複製《早春晴朗》的成功，反而令人產生嚴重的審美疲勞。