馮素波曬演協會中秋聚會合照　56歲抗癌勇士彭皓鋒現身精神佳

適逢中秋佳節，香港演藝人協會（演協會）特別舉辦聚會，讓一眾演藝界新老朋友難得歡聚一堂。資深藝人馮素波（波姐）日前於社交平台分享聚會合照，相中可見演協會會長古天樂、副會長錢嘉樂，以及近年積極抗癌的演員彭皓鋒（Peter）同框出現。波姐更溫馨配文：「演藝人協會的中秋共敘，我們又可以一齊食晏，影相啦！祝大家身心康泰」，字裏行間洋溢着滿滿的人情味與節日祝福。

香港演藝人協會中秋聚會。(Threads@borjer_alice)

副會長錢嘉樂亦有現身。(Threads@borjer_alice)

《神鵰俠侶》31年回憶殺 古天樂馮素波「楊過與孫婆婆」同框

在波姐上載的合照中，最吸引網民眼球的莫過於她與現任演協會會長古天樂的溫馨同框。兩人曾在1995年無綫經典劇集《神鵰俠侶》中合作，分別飾演「孫婆婆」與「楊過」，當年孫婆婆在古墓中對楊過的庇護情深，是不少劇迷心中的經典回憶。時隔多年，古天樂已貴為影帝兼香港影壇掌舵人，已逾八旬的波姐依然神采飛揚、緊貼潮流。

古天樂為協會會長。(Threads@borjer_alice)

「御用惡人」彭皓鋒抗癌3年現身 面色紅潤精神爽利

除了舊友重逢，照片中的另一焦點落於有「TVB御用惡人」之稱的56歲演員彭皓鋒身上。彭皓鋒於2023年確診直腸癌第三期，近年一直以樂觀心態積極抗癌，並已陸續復工拍劇。合照中的彭皓鋒精神飽滿、笑容燦爛，狀態相當不錯。波姐特別在貼文中祝願大家「身心康泰」，對正處於健康調理期的彭皓鋒以及一眾圈中好友而言，無疑是一份最真摯的祝福，亦展現了港圈同行之間互相扶持的深厚情誼。