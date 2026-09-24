《蘭香如故》李夢再爆耍大牌！　開機首日遲到數小時惹怒製片人

近日憑藉內地熱播劇《蘭香如故》中飾演大奶奶「趙星棠」一角人氣急升的女演員李夢，近日再陷「耍大牌」風波。有幕後人員爆料，指李夢在走紅後拍攝新劇時，開機首日便遲到數小時，直接惹怒劇組製片人，令其多年來的「耍大牌」的標籤再次被推上風口浪尖。



李夢因飾演《蘭香如故》中大奶奶「趙星棠」一角人氣急升。（微博@李梦VIVIEN）

于正曾證實李夢「很難搞」

據幕後人員爆料，李夢在憑藉演技重回大眾視野後，職業態度卻並未改善。有爆料指她在拍攝由于正擔任製片人的電視劇《墨雨雲間》時，因片酬相對較低，開機首日便遲到數小時，導致其搭檔男演員只能在現場反覆走戲等待，製片人更是被氣到當場開罵。此舉令外界質疑其「剛紅就飄」，引發各界熱議。早在李夢拍攝《墨雨雲間》期間，知名製片人于正就曾發文證實過其不當行為。于正透露，在該劇開拍前，他就曾收到李夢前經紀人的致電提醒，稱她「很難搞」。而在拍攝期間，李夢也確實存在多次遲到、台詞準備不到位等問題。

據幕後人員爆料，李夢在憑藉演技重回大眾視野後，職業態度卻並未改善。（微博@李梦VIVIEN）

有爆料指她在拍攝由于正擔任製片人的電視劇《墨雨雲間》時，因片酬相對較低，開機首日便遲到數小時，導致其搭檔男演員只能在現場反覆走戲等待，製片人更是被氣到當場開罵。（微博@墨雨云间官微）

因耍大牌遭劇組臨時換角

李夢出道以來雖有演技，但其職業態度卻一直頗具爭議。此次「遲到風波」也令網民紛紛翻炒其過往的「耍大牌」前科 。 2015年，李夢獲邀出演劇版《白鹿原》中的「白靈」一角，然而，在拍攝進行了兩個多月、完成四十多場戲後，她卻突遭換角，導致已拍攝的素材全部作廢，劇組損失高達上千萬元。當時業內盛傳，她因頻繁遲到、擅自改詞加戲而與劇組鬧僵，這才導致被臨時撤換。

李夢曾因耍大牌遭劇組臨時換角。（微博@李梦VIVIEN）

無故缺席活動遭公開控訴

在拍攝電影《老腔》期間，李夢更是被爆在寒冬中讓全組苦等約兩小時，到場後更臨時要求加減戲份，因而與製片人爆發激烈衝突。隨後在電影首映禮上，她身為女主角卻無故缺席且失聯，導致現場導演當場落淚。對此，製片人公開控訴她在宣傳期間多次爽約、無故失聯，甚至氣得在媒體面前摔麥克風怒吼：「李夢，你今天沒來，你一輩子紅不了！」

李夢曾無故缺席活動遭製片人公開控訴。（微博@李梦VIVIEN）

強求「一模一樣的蘋果」折騰道具組

演員張頌文曾在內地綜藝《我就是演員》中分享，李夢在拍《隱秘的角落》中一場削蘋果的戲時，因對第一條表演滿意，竟堅持要求道具組找一個「與前一條完全相同」的蘋果。當時深夜時分，道具師被迫跑遍滿城尋找。張頌文本意是想證明她對表演較真，豈料反被郝蕾當場批評「認真絕不是跟蘋果在較勁」，導演張紀中更直接表態「這樣的演員我是不會用的」。面對各種各樣的輿論，李夢曾在採訪中承認自己年輕時性格有缺陷、過於自我，忽視了劇組是團隊合作。

李夢《隱秘的角落》劇照（微博@网剧隐秘的角落）