《蘭香如故》女主角冒用死人身份復仇？一文拆解明朝戶籍防偽漏洞

內地古裝劇《蘭香如故》熱播中，女主角頂替逝者身份避禍復仇的劇情，引發不少觀眾質疑，因明代戶籍管控向來以嚴格著稱，真的可以隨便冒用死人身份嗎？朱元璋立朝後，打造的黃冊、里甲與路引三重管控體系，其實並不嚴密，而古代無生物識別技術，身份核驗只能靠模糊文字記載與鄉里擔保，本身存在缺陷。再加上明代黃冊10年一更新的制度漏洞、後期基層吏治鬆弛、胥吏舞弊造假，匿報死亡、冒名換籍頻發，上演劇中類似情節其實絕對有可能。



《蘭香如故》中，女主角冒充忠僕亡女「許蘭香」的身份存活下來。（《蘭香如故》截圖）

《蘭香如故》中，女主角冒充忠僕亡女「許蘭香」的身份存活下來。（《蘭香如故》截圖）

朱元璋用「銅版冊」布下天羅地網

明朝建立初期，朝廷對人口流動實施嚴格管控。為了鞏固統治與精確徵稅，官府頒行嚴密戶籍管理制度。用黃冊詳細記錄每戶人口的年齡、性別、職業、田產乃至籍貫，並以「里甲制」（一百一十戶為一里）進行基層管理。百姓若要離開家鄉百里之外，必須向官府申請「路引」（即古代出行通行證）。路引上記載出遊人的姓名、年貌特徵、隨身物品、目的地及出行事由。沿途巡檢司隨時抽查，無證出行或身份不符者甚至面臨嚴刑處置。這套洪武年間極為嚴密、難以篡改的戶籍體系，被後世比喻為堅固的「銅版冊」，防偽與管控級別極高。不過，看似固若金湯的人口管控，卻給「頂替死人身份」留下可乘之機。

黃冊詳細記錄每戶人口的年齡、性別、職業、田產乃至籍貫。（AI生成圖片）

無相片與生物識別技術：官府如何驗證身份？

古代核驗身份的漏洞在於「認紙不認人」。明代官府核查戶籍，主要依賴2大憑證：

1. 抽象的文字描繪：路引或戶帖上對人的描述多為「身材中等」、「面白無須」、「左眉有痣」等通用語句。若替換者年齡、體貌與死者大致相近，執法人員單憑肉眼根本無法精準識別。



路引或戶帖上對人的描述多為「身材中等」、「面白無須」、「左眉有痣」等通用語句。（AI生成圖片·）

2. 里甲連擔保證明：官府驗證身份的關鍵，並非生物特徵，而是「在地熟人網絡」。只要當地的里長、甲首在文書上簽字畫押，證明「此人確實是本甲居民」，官府便會採信。



忠僕夫婦作為許蘭香的親生父母，本身就是基層戶籍申報的首要責任人，當親生父母親口承認「這是我家女兒」，並向基層官吏隱瞞真實女兒的死訊時，官府的核查機制在第一關就宣告失靈。

忠僕夫婦謊稱女主角是他們的親生女兒「許蘭香」，以幫助對方避禍。（《蘭香如故》截圖）

忠僕夫婦謊稱女主角是他們的親生女兒「許蘭香」，以幫助對方避禍。（《蘭香如故》截圖）

忠僕夫婦謊稱女主角是他們的親生女兒「許蘭香」，以幫助對方避禍。（《蘭香如故》截圖）

10年大造滯後與吏胥舞弊導致亂象頻發

隨着明朝中後期社會發展，原本嚴密的戶籍網絡更出現巨大漏洞。明代黃冊每10年會開展1次全國性大規模重編（稱為「大造」），制度規定人口生死、遷徙變動需即時上報。但這個週期長達10年，再加上吏治鬆弛，基層失職，人口資訊的更新往往嚴重滯後。

基層吏治的腐敗給冒名頂替開啟方便之門。（AI生成圖片）

基層吏治的腐敗亦給冒名頂替開啟方便之門：

匿報死亡與「死寄」：明代官府按戶籍冊上的田畝、人丁徵稅派役，田地登記在哪一戶，就由該戶繳稅。有人過世後，里長依法須上報註銷戶籍，其名下田地也會轉由活人承擔稅負。不少百姓為逃稅，買通里長隱瞞死訊，讓亡者戶籍繼續保留，成為空戶。所謂「死寄」，是將自有田產掛在這類亡者空戶下，田地實歸自己所有，稅卻掛在死人身上，屬田畝舞弊，並不是頂替死者身份生活。只有極少數逃犯、躲藏的流民，才會利用這類閒置空戶冒名洗底、申請路引。



胥吏故意用劣質紙張與摻蜜漿糊裝訂黃冊，吸引蟲蛀以銷毀原始數據。 （AI生成圖片）

吏胥勾結與文書造假：明代地方縣衙的胥吏掌握戶籍填報實權，只要花錢賄賂，胥吏便會在戶籍變更貼頁上動手腳，甚至故意用劣質紙張與摻蜜漿糊裝訂黃冊，吸引蟲蛀以銷毀原始數據。



富家子弟大多冒用活人書生身份應試謀取功名。（AI生成圖片）

科舉與官場的頂名替身：這種戶籍混亂甚至延伸到科舉制度中。明代「頂名替身」、「冒籍跨考」現象頻發，不過，富家子弟或逃犯通過賄賂官吏、偽造戶籍，大多冒用活人書生身份應試洗底、謀取功名，極少出現冒用已故之人戶籍的情況。



沈嘉蘭能夠順利化身為許蘭香，並非僅靠個人運氣。（網上圖片）

沈嘉蘭能夠順利化身為許蘭香，並非僅靠個人運氣。（網上圖片）

在《蘭香如故》的時代背景下，沈嘉蘭能夠順利化身為許蘭香，並非僅靠個人運氣。親人遮掩、里甲與基層胥吏配合舞弊，一個未及時註銷的死者戶籍名額，足以幫另一個人獲得合法身份。大明王朝耗費巨資在南京後湖建庫收藏數百萬卷黃冊，試圖將天下百姓綁在土地上。不過，漏洞重重的制度遇上有心之人，只怕難以阻擋生死之間的身份更替。