《蘭香如故》男扮女裝爆紅　告別惡搞敷衍獲讚：終於尊重大眾智商

由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝劇《蘭香如故》近期熱播。劇中飾演侍衛「九皋」的青年演員潘毅鴻因劇情需要男扮女裝潛入內眷後院，憑藉精緻的古典妝造與內斂的演技大受好評。相較於過往古裝劇以故意保留鬍渣、捏蘭花指等惡搞低俗手段博取笑聲，《蘭香如故》則憑藉嚴謹製作，獲廣大網民大讚「終於尊重大眾智商」。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》近期熱播。（微博＠電視劇蘭香如故）

全套古典步搖妝造 摒棄油膩肢體語言

劇組在《蘭香如故》的造型設計上極為考究，為九皋（粵語讀音「高」）打造了全套古典髮髻與精緻妝容，搭配精細眉妝與綴珠步搖、耳飾，美艷程度不輸常規女主。

劇組為九皋打造全套古典髮髻與精緻妝容，搭配精細眉妝與綴珠步搖耳飾，美艷程度不輸常規女主角。（微博＠潘毅鴻）

女主角譚松韻古裝扮相清麗動人。（微博＠電視劇蘭香如故）

潘毅鴻在演繹時亦摒棄了油膩誇張的肢體語言，眼神與神態溫婉收斂，將侍衛為執行任務隱藏身份的情境展現得恰到好處，影視評論人在探討當代影視製作趨勢時曾多次指出，觀眾對服飾、妝容與道具細節的敏銳度已達到前所未有的高度，敷衍的製作必然遭到市場淘汰。

潘毅鴻在演繹時亦摒棄了油膩誇張的肢體語言，眼神與神態溫婉收斂，將侍衛為執行任務隱藏身份的情境展現得恰到好處。（《蘭香如故》預告片截圖）

潘毅鴻在演繹時亦摒棄了油膩誇張的肢體語言，眼神與神態溫婉收斂，將侍衛為執行任務隱藏身份的情境展現得恰到好處。（微博＠電視劇蘭香如故）

打破老套吹面紗劇情 女主憑「大腳印」破案

傳統古裝劇中，女主角識破男扮女裝往往依賴突然刮風吹落面紗等老套情節，但在《蘭香如故》中，譚松韻飾演的女主角之所以起疑，是因為觀察到地面「腳印偏大」的推理細節。這種基於客觀物理細節的邏輯推理，讓整段劇情變得極具說服力。不少網民看後大讚「是真的把觀眾當成有智商的人來看待」。

是真的把觀眾當成有智商的人來看待。 觀眾在社交平台上留言大讚

譚松韻飾演的女主角之所以起疑，是因為觀察到地面「腳印偏大」的推理細節。（《蘭香如故》預告片截圖）