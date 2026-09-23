蘭香如故｜譚松韻逆襲！出道20年不簽大公司　揭憑甚麼封內娛清流

在內地娛樂圈，不少藝人會簽約大型經理人公司，希望可以爭取到更多資源，或更多機會上綜藝節目，以維持知名度。然而，出道近20年的譚松韻卻獨樹一幟，她至今未簽約任何大型的經理人公司，僅與經理人方曉葉組成核心團隊，成立個人工作室獨立營運。



譚松韻鮮少參加綜藝，謝絕無謂炒作，只專注拍戲。憑選劇眼光與紮實演技，

她接連主演了《最好的我們》、《錦衣之下》、《以家人之名》、《向風而行》、及近期熱播的《蘭香如故》等多部高收視劇集圈粉爆紅，成為獨當一面的藝人。



譚松韻出道近20年從未簽約任何大型經理人公司，僅與經理人方曉葉組成團隊，成立個人工作室獨立營運。（微博@譚松韻seven）

譚松韻甚少參加綜藝節目，只專注拍劇，憑藉選劇眼光與紮實演技爆紅。（微博@兩小姐的便利貼）

拒絕頻繁上綜藝節目 專注拍劇建立口碑

不同於其他演員選擇頻繁登上熱門綜藝節目賺快錢與流量，譚松韻卻一直保持低調，長期深耕劇組。她將時間與精力全數投入如何演好角色，在沒有大經理人公司的「保護」下，全靠她的精湛演出和多部出色的作品，累積到不少粉絲。

當不少演員選擇頻繁登上熱播綜藝賺流量與快錢，譚松韻卻選擇保持低調，專心演戲。（微博@兩小姐的便利貼）

選劇眼光精準 從青春劇到古裝劇屢創佳績

譚松韻最受業界肯定之處，莫過於其精準的選劇品味。從校園神作《最好的我們》、古裝爆款《錦衣之下》，到現象級家庭劇《以家人之名》，作品均取得極佳成績。在沒有強大資源下，她完全依靠個人對劇本的市場直覺，挑選出能充分發揮個人優勢的角色。

譚松韻最令人佩服的，是她精準的選劇品味，如校園神作《最好的我們》。（微博@最好的我們網劇）

譚松韻最令人佩服的，是她精準的選劇品味，如古裝爆款《錦衣之下》。（微博@兩小姐的便利貼）

譚松韻最令人佩服的，是她精準的選劇品味，如現象級家庭劇《以家人之名》。（微博@兩小姐的便利貼）

演技層次豐富 新劇《蘭香如故》展現內斂功夫

除了善於挑選劇本，擁有精湛演技的她更是劇集收視的保證。譚松韻擅長賦予每個角色獨特的生活感與情感層次，而在新作《蘭香如故》中，她飾演身負家仇、隱忍逆襲的「許蘭香（沈嘉蘭）」，擺脫以往甜美形象，僅憑細微的眼神變化與克制內斂的哭戲便驚艷全網，被觀眾盛讚為「無聲演技教科書」。

譚松韻擅長賦予每個角色獨特的生活感與情感層次，如《蘭香如故》中，她飾演身負家仇、隱忍逆襲的「許蘭香（沈嘉蘭）」，僅憑細微的眼神變化與克制內斂的哭戲便驚艷全網。（《蘭香如故》預告片截圖）

2人團隊闖蕩20年 譚松韻打破資本綁架

比起依靠龐大資源堆砌出來的流量，譚松韻用20年證明了：在娛樂圈，紮實演技才是最堅固的競爭優勢。從不被看好的「二人小作坊」，到今日百億播放量的女王，為內地娛樂圈藝人的發展樹立了成功案例。

譚松韻用20年證明了：在娛樂圈，紮實演技才是最堅固的競爭優勢。（微博@兩小姐的便利貼）

譚松韻用20年證明了：在娛樂圈，紮實演技才是最堅固的競爭優勢。（微博@譚松韻seven）