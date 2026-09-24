車淑梅盼梅媽與愛女天上重聚　呼籲梅啟明放下執念停打官司

前港台助理廣播處長張文新與太太車淑梅、文雋、邵音音及「芳心薈」會長Eva等人，今日現身星光大道出席「梅艷芳銅像重啟揭幕儀式」。車淑梅於活動上談及日前已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金秘密出殯及火化一事，感性盼梅媽能與女兒於天上重聚，並呼籲梅啟明平復情緒，切勿再互相指責打官司。

梅艷芳銅像重啟揭幕儀式。

梅艷芳銅像於今年9月3日起進行復修，工程日前完成。（黃寶瑩攝）

銅像修復成功重現風采

負責修復銅像的林威廉師傅於現場分享，指由於銅像長期位於海邊受潮濕氣候影響，腐蝕情況非常嚴重，修復期間更要面對銅像不斷氧化的難題，過程極具挑戰性，幸最終效果令人滿意。

藝術家林威廉先生。（黃寶瑩 攝）

車淑梅感嘆梅媽愛女心切勸梅啟明放下執念

對於梅媽日前秘密舉行喪禮並已火化，以及梅啟明因激動送院兼喊話要提告姪仔的風波，車淑梅接受《星島頭條》訪問時坦言雖未接獲喪禮通知，但與梅媽孫子仍有聯絡。她表示梅家過去有許多不幸，但希望大眾明白梅媽並非壞媽媽，過去亦一直想表達對女兒的關懷，更直言希望梅媽與女兒在天上重聚，快樂生活。談到梅啟明，車淑梅表示理解其情緒，但希望他能平復下來，切勿再打官司，並秉承梅艷芳的風範。

車淑梅盼母女天上重聚並勸梅啟明停打官司。（黃寶瑩 攝）

盛讚梅艷芳「香港女兒」

與梅艷芳相識多年的車淑梅，盛讚對方是大愛的「香港女兒」，並向一直用心籌辦銅像修復的歌迷會致敬。張文新則補充指，香港明星的軟實力深遠影響全球華人，建議政府可考慮為羅文、張國榮、Beyond 主音黃家駒、陳百強及鄧麗君等已故巨星設立紀念銅像，以此帶動本土娛樂文化經濟。