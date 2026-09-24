黃淑儀自爆深夜陪馮淬帆落夜總會「箍煲」　夜歸遭名導前夫疑偷食

70年代「四大花旦」之一的黃淑儀（Gigi姐），自2019年離開TVB後幕前工作大減，過着半退休生活。近日她進軍YouTube界，與好友楊紹鴻主持節目《歲月友情人》，日前播出的一集大談已故舊拍檔「謹哥」馮淬帆，感性重提當年專程飛往台灣探望對方卻慘食「閉門羹」的遺憾往事，掀起全港劇迷無限唏噓！



黃淑儀（Gigi姐）。（IG圖片）

70年代「四大花旦」之一的「Gigi姐」黃淑儀。（小紅書圖片）

Gigi姐進軍YouTube界，與好友楊紹鴻主持節目《歲月友情人》（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

1968年《夢斷情天》創首代螢幕情侶

當年僅19歲的黃淑儀，於1968年與馮淬帆合演TVB首部自製長篇劇集《夢斷情天》一炮而紅，被封為全港第一代「螢幕情侶」。黃淑儀坦言當年青澀，全靠工作嚴謹的馮淬帆帶領才奠定演技天后基石。

1968年合演《夢斷情天》 被封螢幕情侶。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

黃淑儀坦言當年青澀，全靠工作嚴謹的馮淬帆帶領才奠定演技天后基石。

好經典的劇。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

赴台探舊拍檔慘食閉門羹

惟馮淬帆晚年移居台灣生活低調，多年前黃淑儀專程飛往台灣欲與老友敘舊，豈料臨門一腳竟被拒諸門外！她在節目中坦言當時既憤怒又遺憾：「我專程去台灣都探佢，見下佢，話晒佢都係我第一個螢幕上嘅男朋友呀，我心愛嘅愛人嚟㗎嘛。我真係好想見下佢，我真係好敬仰佢，但佢唔肯見我，咁我嗰次真係白行一趟。」

赴台探舊拍檔慘食閉門羹。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

Gigi姐坦言當時既憤怒又遺憾。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

一代笑匠晚年飽受肺病折磨

消息傳出後，外界猜測二人關係生變，但黃淑儀隨後澄清，馮淬帆晚年飽受肺病折磨，因性格極度愛面子兼具傲骨，最不希望將病懨懨的脆弱模樣示人。馮淬帆曾表示：「咩病都有，冇咩嚴唔嚴重，每科醫生都睇過，糖尿病、心臟病、貧血等等，無所謂，我都老喇。」到了2025年5月，他在社交媒體透露自己身體不適入院，並需要依賴氧氣機生活，最終於10月31日離世，在多年好友陪伴下走完人生最後一段路。

馮淬帆性格極度愛面子兼具傲骨。（視覺中國）

馮淬帆晚年飽受肺病折磨。（Facebook照片）

楊紹鴻靈堂瞻仰悲慟失眠

楊紹鴻在節目中亦難掩傷感，透露當日在靈堂瞻仰遺容時，目睹恩師離世後變形的模樣，一時之間難以接受，返回酒店後數日仍無法安寢：「我最唔expect嗰樣嘢呢，就出現喺我眼前，就係喺靈堂度，我唔諗住係會瞻仰遺容㗎。點知有呢個儀式，啲人個個喺度望佢最後一面。我望唔到呀，真係頂唔順。你知啦，一個人走咗係會變咗形，我返到酒店幾日都唔安樂，幾日都冇出街。」最終他特意撰寫歌曲《惜緣》（由張德蘭主唱），以歌聲致敬恩師。

楊紹鴻在節目中亦難掩傷感。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

馮淬帆曾接受過楊紹鴻的訪問。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

楊紹鴻與馮淬帆最後的聊天。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

黃淑儀憶與馮淬帆「箍煲」趣事

此外，黃淑儀亦分享一段陳年爆笑趣事，當年有一次收工後，馮淬帆叫她陪同去尖沙咀一間夜總會，原來台上唱歌的是其台灣女友溫小姐，馮淬帆想找她幫忙「箍煲」。馮淬帆說送了戒指給對方，卻被掟出窗外，黃淑儀即開玩笑說下次要事先通知她，好讓她「喺後面接住」。

黃淑儀憶與馮淬帆「箍煲」趣事。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

豈料當晚馮淬帆親自送黃淑儀返花墟住所時，被比黃淑儀年長21歲的前夫、資深導演劉芳剛在樓上居高臨下（俯視角度）親眼目擊！前夫見她深夜遲歸兼有男人送返家，即場嚴刑逼供懷疑她偷食，任憑黃淑儀如何解釋是陪馮淬帆「箍煲」亦不相信，場面既搞笑又荒謬！