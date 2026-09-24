吳若希拍片直擊新居終認買中山樓　裝修風格竟遭網民指老土廉價

吳若希（Jinny）早前高調宣布在大灣區置業，卻捲入「買中山當珠海」風波。近日她拍片直擊新居裝修進度，終親口證實購入中山物業，更自爆露台瓷磚鋪錯位的「裝修災難」。



吳若希中山新居裝修已完成八成。（小紅書＠JinnyNg吳若希）

拍片澄清中山置業真相

吳若希早前曬出「不動產權證書」，被網民質疑其新居實為中山坦洲「中澳春城」。在最新發布的裝修Vlog中，她由澳門開車出發，原本脫口而出說去珠海，下一秒即對鏡頭尷尬改口：「不對，是去中山」，正面回應網民質疑。她解釋該處鄰近老公父母居住的澳門，買樓主要是為了家人週末度假才拍板決定。新居全屋採用純白極簡原木風，硬裝已完成近八成，她更特意放棄傳統電視牆，改用移動電視架以增加空間感。

純白原木風裝修。（小紅書＠JinnyNg吳若希）

大膽捨棄傳統電視牆。（小紅書＠JinnyNg吳若希）

露台鋪磚錯位全拆重做

雖然全屋訂製傢俬穩步推進，但露台卻爆出低級錯誤。因地磚鋪法出錯，面臨全部拆掉重鋪的命運，令她大感無奈。吳若希曬出與裝修公司的對話截圖，坦言：「包括最簡單，淨係鋪地磚呢樣嘢，我都真係比較失望」。幸好裝修公司及時承擔重鋪責任，成功拯救災難。

新屋裝修犯低級錯誤。（小紅書＠JinnyNg吳若希）

因為瓷磚花費不少心思。（小紅書＠JinnyNg吳若希）

全部拆掉重鋪。（小紅書＠JinnyNg吳若希）

網民踩新居設計老土

影片曝光後，網民對新居裝修風格評價兩極。有網民直指設計過時，留言指：「明星有錢歸有錢，原來都未必買到高級感」、「感覺似千禧年的原木風」、「啲木顏色好老」及「毫無設計感」；更有眼利網民指露台玻璃顏色過綠顯廉價。不過，亦有網民力撐最緊要住得舒服：「自己住最緊要實用，又唔係畀人參觀」。

但裝修被部分網民指廉價。（小紅書＠JinnyNg吳若希）