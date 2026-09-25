姜濤現身新宿NOA練舞被網民巧遇　被誤認是朋友：香港的目黑蓮

MIRROR人氣成員姜濤近年持續精進舞技，日前有網民於社交平台發文，透露在東京新宿著名舞蹈教室「NOA Dance」上課時，驚喜「野生捕獲」姜濤。該名網民大讚姜濤私下和藹可親，完全沒有頂流偶像的架子，更向同場的日本學員介紹姜濤為「香港目黑蓮」，引發網民熱烈討論。

姜濤獲讚親民毫無架子。（IG@keung_show）

汪明荃在古天樂澳門演唱會上，首次見到姜濤真人，大讚他唱慢歌動聽。（IG＠wang_liza）

網民野生捕獲姜濤。（小紅書圖片）

被日本學員誤會是朋友：香港的目黑蓮

據該名網民透露，當天首次在該時段前往新宿NOA舞蹈教室跳舞，一進門便察覺到身旁有香港人的氣場，仔細一看竟是「姜公」姜濤本人。同場的日本學員見狀，好奇詢問姜濤是否其tomodachi（日文：友達／ともだち，譯作朋友），該網民笑言「怎敢與姜公做朋友」，隨即向日本友人耐心介紹姜濤在香港的頂流地位，形容他「類似於日本偶像組合Snow Man，類似於目黑蓮」。

（小紅書圖片）

直言「姜公」係尊稱。（小紅書圖片）

零架子爽快答應合照：「最緊要開心」

姜濤當天的表現亦獲該網民高度讚賞，指他整堂課下來極具親和力，絲毫沒有明星包袱。下課後，該網民鼓起勇氣詢問能否合影，姜濤亦十分隨和地爽快答應，並大方合照。網民隨後向姜濤表示自己曾追看《全民造星》，並在臨別前送上真誠祝福：「你開心就好」，姜濤亦展現招牌溫暖笑容，親切回應：「你也開心就好」，作風非常圈粉。事後該網民在貼文中打趣表示，離開後才想起忘記向姜濤請教東京有哪些隱世美食餐館，同時更遺憾未能將人氣爆燈的「姜批」帶到日本品嚐。