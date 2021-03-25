月升之江︱金所炫羅人友重拍首6集　金志洙涉校園暴力被徹底刪走

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-25 14:15

由金所炫（金所泫）主演的韓劇《月升之江》拍到第6集之際，原男主角金志洙爆出校園暴力事件，需要緊急下車並由羅人友從第7集頂上接演。為了徹底刪去金志洙出演的所有畫面，劇組昨日（24日）宣布首6集亦將重拍。

自羅人友接演《月升之江》後，演技獲劇迷認證，被大讚不論外型及語氣比金志洙更有「溫達」的傻氣。加上得悉羅人友在換角後幾天就隨即開工補拍，在沒有停播情況下追上進度，獲讚相當敬業外，收視亦維持8至9%不俗的水平。昨劇組宣布首6集亦將會重新拍攝，意味着金所炫和羅人友等演員將進入第三次重拍。

《月升之江》首6集亦將再重拍。（劇照）

自金志洙捲入園暴力風波後，雖然香港劇迷仍能在黃Viu煲劇平台上重溫《月升之江》首6集，但韓國官方則已下架。為了讓劇迷之後也能在電視上重溫，劇組只好決定徹底刪去金志洙畫面重拍。得悉劇集將第三次開機重拍後，不少觀眾表示支持，更到製作公司IG留言為劇組及演員打氣。金志洙是次下車估計劇組已最少損失200億韓元（約1.4億港元），被讚重拍非常有誠意。

韓國官網上暫時只能重溫第6集之後片段。（KBS）

金志洙出演的畫面將被徹底刪去。（劇照）

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