「爺叔」游本昌夢中安詳離世 《繁花》劇組發片哀悼 最後遺言曝
撰文：聯合新聞網
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大陸國寶級資深演員游本昌日前才剛歡慶93歲生日，9月24日卻傳出安詳離世。根據《揚子晚報》報導，游本昌的女兒游思涵證實，父親是在睡夢中安詳離去，沒有任何痛苦與遺憾，留給家人最後的一句話是「我很舒服」，人生瀟灑謝幕。
游本昌晚年在知名導演王家衛執導的經典劇集《繁花》中，精湛詮釋「爺叔」一角而讓人印象深刻。劇中他是男主角「阿寶」（胡歌 飾）的人生導師，手把手帶領阿寶踏入商場，一步步將他推向商界大亨「寶總」的頂峰。這段戲裡的師徒情誼更延續到戲外，兩人結下深厚的忘年交，成為演藝圈的一段佳話。
中國國家話劇院表演藝術家、一級演員游本昌逝世：
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胡歌曾多次公開表示，自己一直將游本昌視為人生偶像與學習榜樣，胡歌坦言，游本昌老師「以文藝化導人心」的處事理念深刻影響了他，無論在演技或做人層面都給予他無限啟發。而游本昌的社群朋友圈置頂影片，至今仍是胡歌的公益環保節目《一路前行》片段。
隨著游本昌過世，《繁花》劇組特別製作紀念影片悼念：「謝幕不散場，緣分常在，情義長存，爺叔再會。」圈內藝人與劇迷也紛紛表達不捨，哀悼：「寶總的爺叔不在了」。
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