《好聲音》全球首屆冠軍驚爆陳屍湖中　享年43歲　警方已排除他殺

知名歌唱選秀節目「好聲音」（The Voice）原版節目「荷蘭好聲音」（The Voice of Holland）的首屆冠軍班桑德斯（Ben Saunders），日前被發現陳屍在阿納姆南部的里克斯沃德斯湖，享年43歲。當地警方透露，初步調查結果已排除人為他殺或刑事案件可能。



班桑德斯出生於倫敦，早在2000年就曾與哥哥迪恩組團出道。2011年他登上《荷蘭好聲音》舞台，盲選階段以搖滾樂團「Kings of Leon」的名曲《Use Somebody》驚艷全場導師，一路過關斬將，最終在總決賽以高達59%的得票率勇奪首屆總冠軍。

「好聲音」The Voice首屆冠軍班桑德斯Ben Saunders（Instagram@bensaundersmusic）

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他的成功不僅抱走MTV歐洲音樂大獎「最佳荷蘭藝人」，更一舉催生橫掃全球的「好聲音」選秀IP，包含美國NBC版等各國版本皆由此衍生而來。奪冠後他曾推出《You Thought You Knew Me By Now》等多張專輯，單曲多次攻佔荷蘭音樂榜前列；近年則與哥哥共同經營刺青店「Tattoo Saunders」。

面對突如其來的噩耗，班桑德斯的哥哥迪恩在Instagram曬出兩人童年合照，悲痛表示：「我親愛的弟弟今天離開了……我從未感受過像現在這樣的劇痛，這對我們全家來說是極其可怕的一天，班會永遠留在我的心裡。」

昔日導師馬可博薩托（Marco Borsato）也曬出同台合照悼念：「親愛的、特別的人，我的心在哭泣，我找不到語言來形容你留下的空虛。」如今班桑德斯驟逝，親友陷入極大悲痛，家人也呼籲外界給予空間與尊重。

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