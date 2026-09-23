AV女優倉木華離世　台灣網站爆「跨海接客」詳列價碼及服務細節

25歲日本知名AV女優倉木華日前傳出驟逝噩耗，震驚台日兩地娛樂圈！倉木華生前疑遭牛郎男友平良翔太長期精神虐待、威脅與金錢控制，最終走向絕路。不料，近日有爆料指出，台灣外約網站（提供性交易服務的非法網站）竟曾出現以「倉木華」為名的專屬服務頁面，一次開價高達6.5萬元（台幣，約1.6萬港元），掀起業界高度關注與熱議。



來台成人展成最後身影！外約網站驚見「6.5萬價碼」詳列服務細節

倉木華今年曾受邀來台參加成人展活動，未料當時與粉絲互動的親切模樣，如今竟成為她在台灣的最後身影。

日本AV女優倉木華驟逝，近日有爆料台灣外約網站竟曾出現以「倉木華」為名的專屬服務頁面，一次開價高達6.5萬元（台幣，約1.6萬港元），掀起業界高度關注與熱議。（IG@hana_kuraki87）

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近期有網友發現，台灣某外約網站曾刊登標榜「倉木華」的服務頁面，載明日本籍、身高168公分、E罩杯，地點位於台北市中山區，方案包括「50分鐘一次服務」與包夜選項，甚至詳列各種細節，預約規則相當嚴格。

倉木華的私生活低調，但據傳她在感情方面相當不順，綜合日媒與相關爆料指出，倉木華生前陷入極其可怕的「有毒關係」，長期遭受牛郎男友平良翔太的精神控制、威脅與金錢壓榨。網路上更流傳她生前的血淚控訴，透露積蓄遭擅自拿走、老家地址被掌握而無處可逃，長期處於極大恐懼之中，而當倉木華的離世消息一出，外界也憤怒指責平良翔太，但他現今並未出面。

業界剖析：不排除遭不法網站冒名釣魚

由於日本女優私下跨海賣身的情事在業界時有所聞，不過業界人士也懷疑，許多不良外約網站常未經授權冒用知名女優的照片與名義進行「釣魚」招攬客人，真相究竟為何仍有待釐清。

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