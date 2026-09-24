93歲「濟公」游本昌病逝　《繁花》爺叔成絶響　陳浩民發文悼念

憑經典劇集《濟公》紅遍華人世界的資深表演藝術家游本昌，於9月24日凌晨1時40分因病在北京逝世，享年93歲。港星陳浩民今日發文悼念時亦由衷感慨：「每一個年代，都有屬於那個年代的濟公；但游本昌老師所留下來的經典，是無法被取代的。」他當年以一把蒲扇、一頂僧帽，為幾代華人觀眾留下了難以磨滅的集體記憶。



憑經典劇集《濟公》紅遍華人世界的資深表演藝術家游本昌，於9月24日凌晨1時40分因病在北京逝世，享年93歲。（網上圖片）

憑經典劇集《濟公》紅遍華人世界的資深表演藝術家游本昌，於9月24日凌晨1時40分因病在北京逝世。（網上圖片）

從藝逾70載安詳辭世

央視新聞引述中國國家話劇院消息指出，游本昌於2026年9月24日晨間在北京病逝，享年93歲。游本昌1933年出生於江蘇泰州，1956年畢業於上海戲劇學院，隨後進入中央實驗話劇院（即今中國國家話劇院）工作，從事文藝事業超過70年。

游本昌1933年出生於江蘇泰州，1956年畢業於上海戲劇學院，從事文藝事業超過70年。（網上圖片）

游本昌一生塑造無數經典角色，於2024年榮獲第32屆中國電視金鷹獎「中國文聯（中國文學藝術界聯合會）終身成就獎」。他近年在電視劇《繁花》中飾演睿智的「爺叔」，精湛演技深深打動新一代觀眾。

游本昌近年在電視劇《繁花》中飾演睿智的「爺叔」，精湛演技深深打動新一代觀眾。（YouTube@談資頭像影片截圖）

《濟公》創近九成收視神話 「半邊臉哭半邊臉笑」成絕唱

1985年，時年52歲的游本昌接拍電視劇《濟公》，劇集播出後迅速掀起熱潮，收視率高達89.4%，主題曲《鞋兒破、帽兒破》更是家喻戶曉。游本昌憑藉此劇，榮獲第4屆大眾電視金鷹獎最佳男主角。劇中他以「半邊臉哭、半邊臉笑」的獨門演技，將濟公瘋癲外表下的慈悲與智慧展現得淋漓盡致，成為華語影視史上的經典。

1985年，時年52歲的游本昌接拍電視劇《濟公》，劇集播出後迅速掀起熱潮。（《濟公》劇照）

游本昌憑藉《濟公》一劇，榮獲第4屆大眾電視金鷹獎最佳男主角。（《濟公》劇照）

三版濟公各領風騷 陳浩民發文悼念

「濟公」一角曾多次被搬上熒幕。1993年周星馳主演電影《濟公》，以無厘頭風格見稱；2010年陳浩民主演電視劇《活佛濟公》，以網絡流行語與輕鬆風格走紅，亦成為不少年輕觀眾的童年回憶。

1993年周星馳主演電影《濟公》以無厘頭風格見稱。（《濟公》劇照）

2010年陳浩民主演電視劇《活佛濟公》，以輕鬆風格走紅，亦成為不少年輕觀眾的童年回憶。（《活佛濟公》劇照）

得知游本昌離世的消息後，曾飾演濟公的港星陳浩民今日在微博發文悼念：「每一個年代，都有屬於那個年代的濟公；但游本昌老師所留下來的經典，是無法被取代的。」