《蘭香如故》譚松韻戲內虐心戲外更慘　撞死母親的酒駕犯竟是同學

36歲內地女星譚松韻近期開播新劇《蘭香如故》，獲得不少網友關注與討論，劇中角色命運多舛，從小失去親生父母，只能寄人籬下、以奴婢身分長大，悲慘身世讓觀眾看得相當不捨。不過，相較於戲劇中的坎坷人生，譚松韻現實生活也曾遭遇難以抹滅的傷痛，尤其母親在2018年底遭遇酒駕車禍，最終傷重離世，且肇事者竟然是她兒時的小學同學，這段往事至今仍令人唏噓。



譚松韻年僅15歲便踏入演藝圈，早期以童星身分累積作品，之後靠著《後宮甄嬛傳》中的「淳貴人」一角打開知名度。她陸續演出《最好的我們》、《錦衣之下》等作品，逐漸站穩女主角位置。就在事業逐步攀升之際，家庭卻突然遭逢重大變故。

譚松韻（微博圖片）

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2018年12月31日跨年夜，譚松韻的母親步行返家，途中遭到一輛汽車從後方撞擊，當場倒地，而肇事車輛隨後離開現場。警方接獲通報後展開追查，傷者也被緊急送往醫院急救。譚母傷勢嚴重，全身多處骨折，在加護病房（ICU）待了23天，仍因傷勢過重於2019年1月23日離世。

這場意外對譚松韻造成巨大衝擊，但後續查出的肇事者身分，不只是譚松韻的小學同學馬明弘，雙方父親過去還曾是戰友，兩家人原本就有一定交情，沒想到最後卻因一場酒駕事故產生無法挽回的悲劇。

馬明弘於2020年9月被法院判刑6年，並須賠償受害者家屬92萬元人民幣。庭審期間，譚松韻也曾談及事發後的感受，表示案發一年多以來，一直沒有等到肇事者的道歉。

被告人馬姓男子全程表現囂張。

而這段悲痛經歷也直接影響她的演藝工作。母親離世後，譚松韻一度暫停工作，花了約半年的時間調整自己，直到後來才重新回到劇組。2019年9月，她投入《以家人之名》的拍攝，隔年作品播出後受到高度關注，她飾演的「李尖尖」同樣經歷失去母親的傷痛。

劇中有一幕尤其受到觀眾討論，李尖尖站在屋頂仰望夜空，對著已離世的母親喊話。由於譚松韻現實生活也曾經歷喪母之痛，當時不少觀眾看完後忍不住將戲裡戲外的情緒聯繫在一起，認為她的演出格外真摯。

靠著《以家人之名》重新累積人氣後，譚松韻持續推出新作品，演藝表現也獲得肯定，並曾入圍第27屆上海電視節白玉蘭獎最佳女主角。如今她再以《蘭香如故》受到矚目，從早年的童星一路走到如今的一線女演員位置，而那段失去母親的傷痛，也成為她人生中始終難以抹去的一頁。

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