游本昌病逝享年93！繁花爺叔朋友圈置頂胡歌　網民讚演藝薪火相傳

中國國家話劇院一級演員游本昌，於今日（24日）晨間在北京因病離世，享年93歲。他生前與胡歌憑劇集《繁花》結下一段忘年之交，劇中游本昌飾演爺叔，胡歌飾演阿寶（寶總），戲內二人師徒情誼扣人心弦；戲外兩人年齡相差近50歲，游本昌一直十分賞識胡歌。游老離世消息傳出後，網民翻查其生前WeChat朋友圈，發現置頂影片仍是胡歌發起的環保節目《一路前行》，這段細節隨即引發網民追憶，感歎老藝術家提攜後輩，演藝精神薪火相傳。



中國國家話劇院一級演員游本昌，於今日（24日）晨間在北京因病離世，享年93歲。（網絡圖片）

中國國家話劇院一級演員游本昌，於今日（24日）晨間在北京因病離世，享年93歲。（微博@繁花BlossomsShanghai）

游本昌生前與胡歌憑劇集《繁花》結下一段忘年之交，劇中游本昌飾演爺叔，胡歌飾演阿寶（寶總），戲內二人師徒情誼扣人心弦。（微博@繁花BlossomsShanghai）

游本昌、胡歌戲內攜手運籌帷幄 戲外提攜後輩傳佳話

在《繁花》劇中，游本昌飾演的「爺叔」是胡歌飾演「阿寶」商場搏殺的定海神針，兩人戲外亦建立起深厚情誼。據媒體報道，高齡的游老甚至將胡歌發起的環保公益節目片段置頂於個人朋友圈，並配文力挺，足見對胡歌的偏愛與驕傲。游本昌多年來對年輕演員關愛有加，其朋友圈停格的畫面讓廣大網民深受感動，紛紛留言：「這才是真正的德藝雙馨！」「老藝術家提攜晚輩令人肅然起敬。」

在《繁花》劇中，游本昌飾演的「爺叔」是胡歌飾演「阿寶」商場搏殺的定海神針，兩人戲外亦建立起深厚情誼。（網絡圖片）

在《繁花》劇中，游本昌飾演的「爺叔」是胡歌飾演「阿寶」商場搏殺的定海神針，兩人戲外亦建立起深厚情誼。（微博@繁花BlossomsShanghai）

在《繁花》劇中，游本昌飾演的「爺叔」是胡歌飾演「阿寶」商場搏殺的定海神針，兩人戲外亦建立起深厚情誼。（微博@繁花BlossomsShanghai）

這才是真正的德藝雙馨！ 網民紛紛留言

老藝術家提攜晚輩令人肅然起敬。 網民紛紛留言

敬業精神互相感染 劇組悼念：謝幕不散場

早前胡歌於訪問時憶述，游本昌在拍戲期間即使無鏡頭亦全程親自幫他搭戲，連細節都精益求精，其極致敬業讓自己受益匪淺；而胡歌尊師重道的謙遜態度深得老先生喜愛，兩人戲裡戲外互相成就。隨著游本昌離世，《繁花》劇組特別製作紀念影片悼念：「謝幕不散場，緣分常在，情義長存。」網民感歎兩人的情誼用行動示範了何謂演藝界的薪火相傳。

早前胡歌於訪問憶述，游本昌在拍戲期間即使無鏡頭亦全程親自幫他搭戲，連細節都精益求精，其極致敬業讓自己受益匪淺。（微博@繁花BlossomsShanghai視頻截圖）

隨著游本昌離世，《繁花》劇組特別製作紀念影片悼念：「謝幕不散場，緣分常在，情義長存。」（微博@繁花BlossomsShanghai）