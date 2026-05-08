唐嫣新劇收視插水被批演技似AI　《繁花》戰友胡歌出錢出力難救亡

內地花旦唐嫣憑藉神劇《繁花》人氣急升後，後續發展卻未如理想。近日她與台灣男星趙又廷主演的新劇《愛情沒有神話》幾經波折終於開播，惟劇集由造型到演技均劣評如潮，儘管昔日拍檔胡歌出錢出力幫忙宣傳，依然無法挽救這部劇成為今年央視收視「倒數」的命運。劇中唐嫣的造型及演技備受質疑，更被網民狠批欠缺專業精神，遲遲未能擺脫花瓶形象，演藝事業面臨嚴峻考驗。



內地花旦唐嫣。（微博＠唐嫣）

內地女星曾憑《繁花》而人氣急升。（微博＠繁花BlossomsShanghai）

劇集波折重重收視墊底 胡歌義氣相挺仍難救亡

唐嫣自參演爆款劇《繁花》後，接連的作品如《人之初》與《念無雙》口碑皆未如理想，人氣出現下滑跡象。

（《人之初》劇照）

（《念無雙》劇照）

唐嫣與台灣男星趙又廷主演的新劇《愛情沒有神話》更可謂一波三折，該劇原定去年底推出，卻因編劇捲入醜聞而臨時撤檔，導致出品方嚴重虧損，甚至差點連累唐嫣另一部剛煞科的新劇《此刻的生活》無法順利開機。幾經波折後，《愛情沒有神話》日前終於開播，但外界反應極度冷淡，招商情況慘淡至極。

唐嫣新劇《愛情沒有神話》海報（愛情沒有神話官微）

唐嫣新劇《愛情沒有神話》收視插水跌落谷底（貓眼排行榜）

雖然圈中人緣甚廣的唐嫣獲張若昀、關曉彤等人發文幫手宣傳，昔日《繁花》拍檔胡歌更是不惜自掏腰包出錢出力撐場，但依然未能扭轉劣勢。該劇收視直線下滑，慘成今年央視長劇收視「倒數第一」，網民更戲言這反而「解救」了胡歌與楊紫主演、原本墊底的收視慘淡劇《生命樹》。

昔日《繁花》拍檔胡歌落力支持難救亡。（微博＠胡歌）

胡歌主演的《生命樹》亦收視慘淡。（生命樹官微）

網民力數劇集三宗罪 戴假髮扮女強人被轟欠專業

《愛情沒有神話》不僅收視慘淡，口碑更是全面崩盤，大批網民力斥劇集犯下劇情嚴重離地、感情線過於單薄，以及女主角造型與演技全不達標這「三宗罪」。劇中飾演職場精英的唐嫣需要以短髮造型上陣，但她卻堅持不肯剪短真實頭髮，全程只佩戴假髮演出，被觀眾狠批有欠專業精神，連為角色犧牲少許髮絲也不願意。

在劇中飾演職場精英的唐嫣原本需要以短髮造型上陣。（愛情沒有神話官微）

但是唐嫣堅持不肯剪短真實頭髮，選擇佩戴假髮演出。（愛情沒有神話官微）

在演技方面，她的表現同樣備受質疑，不少觀眾直指她的演出猶如AI人工智能般生硬，面部表情過於浮誇且嚴重「模式化」，讓人觀看時難以代入角色，嚴重出戲，這番強烈的負評與令人失望的表現更引發了一波粉絲脫粉潮。

網民怒斥唐嫣演技拉胯。（網上圖片）

觀眾狠批唐嫣戴假髮演戲有欠專業精神。（網上圖片）

未能擺脫花瓶標籤 網民憂唐嫣跌出一線之位

這次新劇的失利，讓不少網民感慨唐嫣出道多年至今仍未能完全擺脫「花瓶」的形象包袱，演技遲遲未見突破性的進步。相比起同期競爭的其他「85後花旦」如楊冪及趙麗穎等人，她們早已經懂得放下偶像身段，為了爭取優秀的劇本與角色，不惜挑戰扮醜或是飾演母親等極具反差的角色，而唐嫣卻連一絲長髮也不願犧牲，令外界認為她難以在事業上再尋求突破。

楊冪﹑趙麗穎曾被爆代言費是一千萬人民幣。（楊冪微博圖片；趙麗穎微博圖片）

隨著擔正的作品接連失利，連帶她剛與彭冠英、古力娜扎合作拍畢的《此刻的生活》亦蒙上陰影。更有網民悲觀預測，若這種劣勢持續，唐嫣在不久的將來極有可能會被迫告別一線花旦之位，屆時若想繼續留在劇壇發展，或許就只能淪為飾演「女主角母親」的配角了。