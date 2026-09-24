演員游本昌逝世享年93歲　｢濟公｣之後晚年再憑《繁花》｢爺叔｣爆紅

央視新聞9月24日消息，中國國家話劇院表演藝術家、一級演員游本昌，因病今晨在北京去世。游本昌出生於1933年，長期從事戲劇表演，在《濟公》等作品中塑造了許多深受人民群眾喜愛的藝術形象。他從事文藝事業70多年，晚年以87歲高齡出演電視劇《繁花》，飾演「爺叔」一角，迎來職業生涯第二個國民級經典角色。



9月24日，中國國家話劇院表演藝術家、一級演員游本昌，因病在北京去世。（央視新聞）

做「茄喱啡」30年翻身 晚年再創經典

游本昌1933年生於江蘇泰州，1956年從上海戲劇學院畢業後進入中央實驗話劇院（現中國國家話劇院），成為新中國培養的第一批青年演員。

游本昌1956年從上海戲劇學院畢業後進入中央實驗話劇院（現中國國家話劇院），成為新中國培養的第一批青年演員。（央視新聞）

他做「茄喱啡」（臨時演員）30年，直到52歲才有機會出演「濟公」一角。1985年，電視劇《濟公》播出後火遍大江南北，他憑藉該角色獲第四屆中國電視金鷹獎最佳男主角。此後相繼出演《濟公活佛》《濟公遊記》等作品。

游本昌跑了30年龍套，直到52歲才有機會出演「濟公」一角。（網絡圖片）

2024年，游本昌在《繁花》中飾演「爺叔」，迎來職業生涯第二個國民級經典角色。87歲進組、90歲殺青，他飾演的爺叔被觀眾譽為全劇的「定海神針」。

劇中，爺叔是寶總（胡歌飾）成功路上的引路人，教會他做生意應有「派頭、噱頭、苗頭」，並貢獻出「一個男人應該有三隻錢包」等經典台詞。

在《繁花》裡飾演爺叔的老牌演員游本昌，演技被王家衞高度讚揚！（《繁花》劇集截圖）

游本昌飾演爺叔

藝術生涯70餘載 終身成就獲肯定

游本昌深耕藝術傳承與文化傳播，變賣房產籌演話劇《弘一法師——最後之勝利》，巡演一百二十餘場並登上米蘭世博會展演。

晚年開設「濟公學堂」，發起成立濟公公益基金會。他先後獲中國國家話劇院「終身榮耀藝術家」（2021年）、「中國文聯終身成就獎（電視）」（2024年）等榮譽。

2024年，他獲得中央廣播電視總台第二屆中國電視劇年度盛典「終身成就藝術家」榮譽，感慨「我這一輩子就是活到老，學到老，幹到老」。