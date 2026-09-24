港姐冠軍袁絲珩自揭火龍後人身份　同框霍啟剛重遊大坑親紮小火龍

由香港藝術發展局（藝發局）主辦的「城中藝遊：重遊大坑」昨日（23日）舉行啟動禮，非常榮幸邀請到多位重要嘉賓蒞臨，包括主席霍啟剛先生、藝術推廣委員會主席陳嘉賢教授，以及多位大會委員陳雪儀博士、何聞達先生、何緯豐博士、林詩棋先生、劉惠鳴女士和電影及媒體藝術副主席兼無綫集團助理總經理（企業傳訊）黃德慧女士。同時，特別嘉賓應屆香港小姐2026冠軍袁絲珩女士，以及「重遊大坑」的場地支援夥伴——Little Tai Hang 創辦人包建雄先生，昨天活動更迎來了「重遊大坑」項目的四位優秀參與藝術家，包括Zoe Siu、Max Cheng、Hira Hira以及Felix Yiu，共同為本次活動增添光彩。

焦點圖片。（公關提供）

「城中藝遊：重遊大坑」於2026年9月19日至10月31日在大坑一帶舉行，透過藝術裝置、手工藝工作坊、社區及歷史建築導賞團，以及自助遊福袋，帶領市民深入探索大坑的地方歷史、社區故事及百年舞火龍文化。活動亦將傳統文化與當代藝術結合，讓市民以更生活化及互動的方式認識大坑。

全體嘉賓大合照，場面熱鬧。（公關提供）

袁絲珩自小接觸大坑舞火龍盼以藝術傳承香港文化

身為香港傳統非物質文化遺產「大坑舞火龍」的後人，袁絲珩透露，父親兒時曾居住於大坑，並曾參與舞火龍活動。雖然她自小在屯門長大，但每逢中秋節，父親都會帶她回到大坑欣賞舞火龍，感受這項深具香港特色的傳統文化。Bernice說：「我爸爸細個嗰陣係住喺大坑，亦都有參與舞火龍。雖然我由細到大都係喺屯門住，但每逢中秋節，爸爸都會帶我返大坑睇舞火龍，亦會拎一炷香擺喺神枱。」

袁絲珩最開心整小火龍頭。（公關提供）

談到藝術與文化傳承，袁絲珩認為，藝術就像一面鏡子，能夠將歷史及地方故事以更生動、有趣的方式呈現，讓大眾更容易理解和接受。她表示，大坑的歷史若單靠文字介紹，或許會令部分市民感到沉悶；但透過手工藝、藝術裝置及互動體驗，便能將文化記憶轉化為更具感染力的生活體驗。

左起：藝發局委員兼電影及媒體藝術小組副主席、無綫集團助理總經理（企業傳訊）黃德慧、港姐冠軍袁絲珩、藝發局行政總裁曾淑儀。（公關提供）

以當代藝術為鏡打破舊區歷史文字沉悶感

她說：「藝術就好似一面鏡，可以將一啲比較沉悶嘅歷史，透過藝術傳達畀大家，令大眾更容易接受。譬如大坑歷史，單靠文字介紹可能比較沉悶，但當佢透過手工藝或者藝術品呈現，就會更加生動，亦更容易令人明白。」

大讚藝術如鏡子活化沉悶歷史。（公關提供）

推動藝術融入社區近距離感受大坑傳統文化

袁絲珩指出，大坑舞火龍不只是每年中秋期間舉行的傳統節慶活動，更是凝聚社區、連繫街坊及傳承本土文化的重要載體。她認為，透過社區藝術及公眾參與活動，市民可以近距離接觸大坑的歷史文化，甚至親身參與創作，從而加深對香港非物質文化遺產的認識。

推動藝術融入社區。（公關提供）

她表示：「大坑舞火龍可以將藝術融入社區，市民除咗可以近距離接觸藝術，亦可以親身參與呢項獨特嘅傳統文化，感染力非常強。當大家可以用聽覺、觸覺，甚至親手摸到藝術品，彼此之間嘅連結就會更加深。」

近距離感受大坑傳統文化。（公關提供）

Bernice又認為，以藝術作為推廣香港文化的媒介，能夠讓不同年齡層的市民，以更輕鬆及自然的方式接觸本土歷史，尤其適合親子及年輕人參與。

藝發局主席霍啟剛與袁絲珩和陳嘉賢合照留念。（公關提供）

親手製作「迷你小火龍」

袁絲珩表示，得悉今次「城中藝遊：重遊大坑」特別安排多項藝術工作坊及文化體驗活動，讓市民親身參與創作。其中，她最期待參加「迷你小火龍」紮作工作坊，親手製作屬於自己的小火龍。

親手製作「迷你小火龍」。（公關提供）

Bernice大讚迷你小火龍可愛有趣

她笑言，自己由小到大看到的都是在大坑街頭巡遊、體積龐大的火龍，今次有機會親手製作迷你火龍龍頭，感覺既新鮮又有趣。Bernice說：「因為我由細到大都係睇一條好大嘅火龍，今次可以親手整一條小火龍，甚至製作小火龍個龍頭，將成件作品拎上手，真係非常有趣同可愛，所以我都好推薦大家參加，親身試吓。」她又鼓勵市民趁活動期間走進大坑，透過藝術工作坊、導賞團及社區探索，認識大坑的歷史建築、街區特色、客家文化及舞火龍傳統，感受香港本土文化的獨特魅力。

Bernice大讚迷你小火龍可愛有趣。（公關提供）

「城中藝遊：重遊大坑」活動將於2026年9月19日至10月31日舉行，活動地點位於大坑社區一帶。藝術裝置於活動期間免費展出；部分工作坊、導賞團及自助遊福袋活動須預先報名及購票，詳情以主辦方公布為準。