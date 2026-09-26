謝賢40歲舊愛Coco疑直播暗寸謝霆鋒　嘲笑身材「胸肌都冇我大」

已故資深藝人謝賢（四哥）的40歲舊愛Coco，近日於直播中談及謝霆鋒，再度掀起外界熱議。被網民問到有否觀賞謝霆鋒的內地演唱會時，Coco坦言未獲邀請，更暗諷對方經理人可能正於其直播間監控自己，深怕她公開透露謝家私事，言談舉止間帶有戲謔與挑釁意味。

謝賢曾與內地模特兒Coco有過一段戀情。（謝賢微博圖片）

Coco近日於直播中談謝霆鋒。（直播截圖）

更指對方經紀人都可能睇緊直播。（直播截圖）

狠批謝霆鋒外形：胸肌冇我大

直播中，Coco毫不留情地評價謝霆鋒的外形，直言對他完全「不來電」，更笑稱對方「胸肌還沒有我大，身高還沒我魁梧」，力讚舊愛謝賢才更具男人魅力。她透露二人私下相處時均直呼英文名字，僅因四哥關係保持着禮貌而客氣的「普通熟人」距離，私下並無頻繁交集。對於Coco屢次於直播中拿昔日忘年戀、天價分手費乃至謝家私事大作文章，大批網民紛紛批評她借逝者炒作流量，直言霍汶希（Mani）忙得不可開交不可能看其直播，且謝霆鋒不作邀請完全合情合理，紛紛奉勸她適可而止，切勿再消費謝家。

狠批謝霆鋒外形。（微博@鋒味）

網民指切勿再消費謝家

面對外界質疑，Coco雖澄清自己僅是隨性回應網民提問，並無刻意冒犯謝家之意，甚至強調當年與謝賢相處「如父如友」、彼此感激，但公眾顯然對此番說辭並不買帳。多數網民認為，謝霆鋒近期正全力專注於其高規格巡迴個人演唱會，其專業成就與舞台敬業有目共睹。反觀Coco在四哥離世短短兩個月內，接連拿舊情過往、天價分手費乃至後輩外形大肆調侃，實質上已偏離正常的懷念範疇，淪為赤裸裸的流量操弄。