前港姐黃碧蓮結婚一周年雙喜臨門　順利誕下愛兒Logan升呢人母

前TVB花旦、曾於《愛．回家之開心速遞》飾演「Dion」的黃碧蓮（Linna），今日（25日）在社交平台喜派「震撼彈」，宣布順利誕下兒子Logan（乳名Loki）！最巧合的是，今日正值她與圈外獵頭公司創辦人兼總裁丈夫Jack Leung在峇里島舉行婚禮的結婚一周年紀念日，兩人正式升格為新手爸媽，可謂雙喜臨門。

成功誕下愛兒。（IG＠derplinna）

正值她與丈夫結婚一周年紀念日。(IG圖片)

黃碧蓮大婚當日的片段。(IG圖片)

爆笑要求醫生像《獅子王》般高舉BB

黃碧蓮在社交平台曬出初餵母乳及與愛兒溫馨對視的照片，感性表示當眼光與寶寶交會並抱他在懷裡時「全世界都消失了」，深深沉浸於母愛之中。不過，性格率直搞笑的她隨即大爆生仔過程的艱辛，直言陣痛的感覺就像「滿月變身的狼人」，更給出「0/10000分，絕不推薦」的評價，幸好有無痛分娩（Epidural）救命。

黃碧蓮還特別感謝主診婦產科醫生Dr. Vicky Lee，除了包容她的低痛閾值和丈夫的「無腦提問」外，更笑言醫生滿足了她在寶寶出世時像迪士尼動畫《獅子王》中的辛巴（Simba）一樣高高舉起的奇特要求。此外，她亦大讚護士團隊是「超級英雄」，特別感謝護士Bonnie指導母乳技巧，在她被寶寶像「食人魚」般猛咬時及時救援。黃碧蓮同時大力推廣母乳餵哺，直言這是最自然的餵養方式：「這是一個母乳友善空間，讓我們不要覺得奇怪！」

直言陣痛似狼人變身。（IG＠derplinna）

感謝醫生及護理人員。（IG＠derplinna）

婚後一年即迎愛情結晶

現年35歲的黃碧蓮於去年（2025年）3月宣布結束與TVB長達10年的賓主關係，並於同年9月與同樣在加拿大長大的老公Jack Leung結為連理。據悉丈夫曾三度求婚才抱得美人歸，兩人婚後進度相當神速，今年6月宣布造人成功，7月公布肚中胎兒是「小王子」。如今正好在結婚一周年當天喜迎愛兒Logan的到來，為兩人的愛情故事再添美滿新篇章，大批圈中好友與網民紛紛送上洗版祝福。