張柏芝漸變鎏金長裙仙氣亮相深圳　重拾歌手初心推出全新單曲

張柏芝日前閃現深圳護膚品牌主題快閃展，一身漸變鎏金輕紗長裙華麗登場，仙氣滿溢、氣質脫俗，以零瑕疵原生狀態驚艷全場，將溫婉大氣的港風韻味拉滿。

張柏芝亮相深圳。（公關提供）

張柏芝。（公關提供）

張柏芝漸變鎏金長裙仙氣。（公關提供）

張柏芝展現絕美港風韻味

當日活動現場氛圍熱烈爆棚，柏芝全程狀態極佳。輕盈裙擺隨步擺動，自帶溫柔氣場。簡約低盤髮搭配隨性碎髮，不作多餘修飾，將港式溫柔大氣的獨特韻味完美烘托，舉手投足皆是經典港風風情。

面對現場支持自己的粉絲與一眾傳媒，柏芝全程親切隨和、零架子，主動揮手打招呼、暖心比心，細心回應現場的熱情歡呼，談吐溫柔得體、舉止端莊從容，老牌港星的親和風範盡顯無遺。

張柏芝展現絕美港風韻味。（公關提供）

重拾歌手初心推出全新單曲

回看柏芝近月動態，不論是身形膚態還是事業發展，皆穩步攀升、愈發亮眼。踏入九月行程密滿，頻頻出席各大高端品牌活動，持續解鎖時尚全新舞台。與此同時，她積極回歸樂壇、推出個人全新單曲，重拾歌手初心，突破固有領域，全方位挑戰自我。向來極度敬業的她，縱使身兼多職、日程繁忙，依舊對每一份工作全力以赴、一絲不苟，無論舞台演出還是品牌亮相，皆以最飽滿、最專業的狀態示人，數十年始終如一的專業態度，盡顯資深藝人的職業素養。

現今的張柏芝，早已練就從容心境，在多重身份之間自如切換。台上撐得起高奢舞台的絕佳氣場，台下守得住平淡日常的溫柔堅韌。歲月從不苛待自律之人，真正的高級從來不是完美無瑕，而是歷經人生高低、洗盡鉛華後，依然心懷熱忱、自愈向上、從容自在。期待張柏芝未來繼續突破自我，帶來更多驚喜，持續綻放屬於自己的獨特星光。