59歲王祖賢否認因情傷退出演藝圈　與齊秦分手後至今單身24年

昔日「亞洲第一美女」、憑《倩女幽魂》中「聶小倩」一角而深入民心的王祖賢，於2001年一度宣布息影，後於2004年拍畢電影《美麗上海》後正式全面息影，移居加拿大溫哥華。近日她罕有登上訪談節目《互相關注》接受主持人李誕專訪，現年59歲的她於節目中大方剖白內心世界，自爆自2002年與歌手齊秦分手後至今已單身24年，並首度深談自己的婚姻觀，更親自澄清長年流傳「因情傷退出演藝圈」的誤解。

王祖賢大談戀情。（《互相關註》節目截圖）

驚爆自2002年與歌手齊秦分手後已單身24年。（《互相關註》節目截圖）

王祖賢自爆單身24年 字典裡無「結婚」二字

節目中被問及上一次拍拖時間，王祖賢毫不遮掩地表示「就是人盡皆知的那一次」，直指與齊秦那段長達15年的虐戀。她透露自2002年與齊秦徹底分手、後於2004年移居加拿大後便將感情大門深鎖，至今24年未曾再觸碰愛情，更坦言字典裏從沒有「結婚」二字。回首這段刻骨銘心的舊情，她豁達地將其定義為一筆「已經還完的宿命情債」，並分享現時的悟道心態：「愛可以有，可是不要有情，因為情包含太多複雜的東西，像是佔有、嫉妒和貪瞋癡。」

王祖賢毫不遮掩地表示「就是人盡皆知的那一次」。（《互相關註》節目截圖）

回顧與齊秦坎坷情路

王祖賢與齊秦於1987年因合作電影《芳草碧連天》擦出愛火，齊秦當年更為她寫下神曲《大約在冬季》，惟兩人歷經多次分合，更因齊秦爆出前女友私生子撫養費官司，令原本籌備的西藏婚禮告吹，最終於2002年徹底分手。1993年，王祖賢曾與已婚富商林建岳傳出緋聞，當時遭男方母親極力反對並公開惡言侮辱，令她承受巨大社會輿論壓力並背負「第三者」惡名，形象與事業均遭受重創。經歷風風雨雨後，如今的王祖賢選擇遠離塵囂過著平淡生活，對過往的人事物亦已完全放下。