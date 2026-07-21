王祖賢息影22年「首度授權AI肖像」　聶小倩神顏重現　網評價兩極

女神王祖賢淡出演藝圈22年，近年長居加拿大、鮮少公開露面。如今傳出她首度授權自己20至30歲全盛時期的AI肖像權，提供知名線上遊戲商業使用，成為香港演藝圈率先完整授權AI臉部形象的代表人物。消息曝光後，立刻引發外界熱議，相關AI宣傳影片更掀起正反兩極評價。



官方公開的宣傳短片透過AI技術重現王祖賢在電影《倩女幽魂》中的經典形象，讓她再次化身令人難忘的聶小倩。影片中，她以充滿感傷的口吻說道：

「你認識我的時候，我是什麼模樣？」

「戲裡的人都已褪色，這麼多年過去，你是否曾後悔？」



王祖賢授權AI肖像。（微博@網易天下手游）

王祖賢熄影22年 授權AI肖像給內地遊戲使用：

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此次合作除了AI宣傳影片之外，遊戲內也將推出以王祖賢為藍本打造的數位NPC，以及專屬角色造型「倩影幽魂」。

對於王祖賢授權AI肖像，不少網友抱持支持態度，認為對已退出演藝圈、選擇低調生活的藝人而言，透過AI技術延續經典形象，不僅能讓作品以新的方式陪伴影迷，也是一種兼顧商業價值與個人生活的做法。

不過，也有另一派網友認為，再先進的AI技術仍難以複製王祖賢獨有的神韻與氣質，直言畫面雖然高度還原外貌，卻少了她當年在鏡頭前自然流露的靈氣與魅力，認為AI可以模仿容貌，卻無法真正重現一代女神的風采。

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