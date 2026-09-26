一周星星｜王祖藍自爆為愛禁食40日　曾與李亞男因事業分開3年

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，明晚（27日）10點05分翡翠台播出。今集請來圈中「模範夫妻」王祖藍與李亞男擔任嘉賓，接受主持許文軒訪問。除了為旅遊節目《藍朋友·旅朋友》宣傳之外，兩人更會大談由地下情、分手、復合到結婚生女的愛情故事，更公開多段從未曝光的戀愛秘密。



祖藍、亞男大談戀愛秘史。（公關提供）

蔡少芬一句說話扭轉「藍男戀」

在祖藍與亞男的戀愛過程中，好朋友蔡少芬（Ada）及資深前輩黃愷欣扮演了重要角色。講到當年因Ada贈予一句說話「以退為進」，令他與亞男關係有所突破，祖藍憶述：「佢冇明顯講「以退為進」四個字，佢話『你同亞男講，一係拍拖，如果唔係我就唔等，連朋友都唔好做』。」亞男坦言當時相當糾結：「朋友都唔做得？我唔可以冇咗呢個閨密喎。我有問欣姐（黃愷欣），話好糾結，到底同唔同佢一齊？」愷欣姐成為她感情路上心靈導師。

蔡少芬隔空爆料。（公關提供）

王祖藍為愛禁食40日

為愛豁出去的祖藍，更自爆為了能夠與亞男在一起，曾經禁食40日：「我冇食嘢禁食咗40日。喺最後嗰日，佢後尾約我出嚟決定畀個答案我，就係我喺TVB拍緊《奇幻旅程》MV，係我人生最瘦嘅時候，嗰一晚就係我哋喺埋一齊嘅第一晚。」講到當年玩地下情，第一次拍拖去旅行往事，祖藍自爆當時特意選擇去瑞士盧加諾，因為當地較少有華人臉孔出現，能自由自在享受生活。

祖藍當年為追亞男禁食40日，認真誇張。（公關提供）

為事業分開三年 祖藍睇緋聞睇到傷心

今集焦點，絕對是祖藍談到與亞男為事業分開三年往事。祖藍自爆從2006年開始，大家為了事業分開了三年，期間大家可各自搵另一半：「三年時間我同佢係單純做朋友。」被問到難唔難忍？祖藍坦言：「梗係難忍，當初耐唔耐睇到佢有緋聞，睇到又以為係真，嗰陣時都有啲傷心。」亞男反爆：「佢打嚟問係唔係真？」祖藍更忍不住爆料：「胡蓓蔚直情出嚟幫佢約人相睇，偏偏就冇喺埋一齊。」想知道更多內容，就要留意節目播出。

祖藍揭秘當年向亞男求婚最初計劃。（公關提供）

在「你問我答」環節，請來好朋友郭晉安、鍾嘉欣、岑麗香隔空提問。包括「亞男在閨密團中是甚麼擔當？」、「如果兩個女兒想去選美，你們會有甚麼反應？」、「何時開拍新輯《老表》？」等，祖藍還大爆當年向亞男最初求婚計劃，想睇祖藍與亞男笑中有淚的愛情故事，就要密切留意明晚播出的《一周星星》。

郭晉安、鍾嘉欣，岑麗香隔空提問。（公關提供）

郭晉安、鍾嘉欣，岑麗香隔空提問。（公關提供）