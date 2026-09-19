鄧兆尊上《一周星星》呻一拖三開支大　爆為養三女友每年花150萬

鄧兆尊近日聯同昔日《皆大歡喜》演員薛家燕、廖碧兒、陳彥行及主持區永權作客TVB訪談節目《一周星星》。節目預告片段顯示，薛家燕於現場向鄧兆尊提出疑問，查詢其與三位女伴一齊相處兼保持和平的方法。同場嘉賓陳彥行於現場回應，指解法為發放「家用」。



鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊爆每年家用150萬

薛家燕在節目中問及鄧兆尊如何與三位「紅顏知己」相處融洽，直問：「點解三個都咁和平，一齊相處嘅呢？係用咩嚟處理呢件事？」陳彥行隨即起哄爆料，笑指解決秘訣純粹在於「家用」，引發現場笑聲。

鄧兆尊近日TVB訪談節目《一周星星》。（TVB）

薛家燕好奇鄧兆尊御妻術，陳彥行爆料和平秘訣屬「家用」。（TVB）

根據鄧兆尊於預告中公開的家庭帳單內容，其每年支付予三位女友的「家用」金額，連同日常膳食費用，基礎開支達到150萬港元。針對家庭開支計算，鄧兆尊說明，供養一位女伴的費用為「一闊三大」，而同時照顧三位女伴時，費用計算方式並非乘以三倍的「三闊九大」，而是呈現倍數上升。

鄧兆尊爆一年基本開支150萬港元，為養三女費用呈倍數上升。（TVB）

鄧兆尊嘆一拖三如CEO

鄧兆尊過往接受《今晚有牌打》訪問時曾透露個人家庭開支狀況。單是每年支付予三位女友的「家用」與日常膳食開支，總金額已達150萬港元，且該項數字尚未涵蓋購買衣服、手袋等個人「置裝費」，三位伴侶的生活質素與各項日常開銷，全數由他個人獨力「埋單」支付。

鄧兆尊自爆畀三位女友150萬家用食飯買嘢另計。（影片截圖）

要在香港長期維持「一拖三」的四角關係，除了需要具備家族背景與財力條件，鄧兆尊於處理感情關係時展現出獨特的平衡方式。他多次強調自己對三位女友一視同仁，分配資源時不偏心任何一方，例如購買禮物時會購買三份相同款式，設法維持三方利益與情緒平衡。

鄧兆尊有「現代韋小寶」稱號。（葉志明攝）

除了物質分配，鄧兆尊同時需要分配時間與情緒陪伴三位女友。隨著年齡增長，鄧兆尊於鏡頭前談及這段四角關係時展現出疲態與管理壓力。外界常將其比喻為「現代韋小寶」，但他形容個人角色更如同企業行政總裁（CEO），每日均需安排與處理三位「合夥人」的生活需求及情緒反應。這種依靠金錢與心力維持的和平關係，背後付出了相應的代價。