一周星星｜陳嘉佳求Bob介紹對象　爆經典咀戲幕後：口水鼻涕齊晒

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，明晚（13日）9點半翡翠台播出。今集主持王鎮泉走出錄影廠，戶外訪問「金牌媒人」林盛斌（阿Bob）與「帶貨女王」陳嘉佳（細細粒），大談《老表，你好 Hea！》經典場面背後不為人知的秘密，並為阿Bob全新個人世界巡迴棟篤笑《BOBMAN 搏命先生》宣傳。



「金牌媒人」林盛斌（阿Bob）與「帶貨女王」陳嘉佳（細細粒）大談《老表，你好 Hea！》經典場面。（官方提供圖片）

《老表，你好 Hea！》自助餐戲食出經典。（官方提供圖片）

「自助餐」戲成集體回憶

講到2014年《老表，你好 Hea！》中郭寶（林盛斌飾）與Vivienne（陳嘉佳飾）馬拉松式吃自助餐經典一幕，至今仍是網民集體回憶。阿Bob笑言：「呢場戲係從來無間斷喺我同佢（細細粒）嘅生活圈出現緊，我諗總瀏覽量一定唔知過幾多億。叫Vivienne嘅女仔係會好主動走埋嚟同我講，『你好，我叫Vivienne，幾時同我食自助餐』。」當年在酒店拍攝這一場戲的圓枱，更被命名為「Vivienne枱」，足見經典程度。細細粒更自誇：「我覺得自己好勁。」而成就這一幕經典誕生的王祖藍亦隔空邀功：「佢哋兩個CP值非常之高」、「嗰段我自己寫」、「到今日啲人仲轉發緊呢段」。

阿Bob與細細粒喺《老表，你好 Hea！》嘅演出超爆笑。（官方提供圖片）

王祖藍隔空現身分享拍《老表，你好 Hea！》趣事。（官方提供圖片）

「拔罐咀戲」幕後秘密大公開

節目亦重溫另一段經典畫面「拔罐咀戲」，阿Bob坦言當時拍得「肉緊」：「佢哋（編劇）寫嘅時候已經寫晒成個畫面出嚟，咁我哋做嘅時候就肉緊啲，真係錫到口水鼻涕齊晒。」當被問到是否一個好Kisser？阿Bob笑言：「我錫嘅時候感覺到你（細細粒）都係有少少歷練，先至會錫得到嗰種效果。」豈料細細粒自爆驚人秘密，更語出驚人：「我感覺到你係有禮貌嘅錫，我以為你條脷會伸入嚟嗰啲。」引起全場爆笑。

阿Bob與細細粒喺《老表，你好 Hea！》嘅演出超爆笑。（官方提供圖片）

細細粒大講拍咀戲幕後秘密。（官方提供圖片）

細細粒自爆「唔要面」求介紹

提到「金牌媒人」稱號，阿Bob曾幫助不少圈中人覓得真愛。細細粒自爆曾主動找過阿 Bob 介紹對象：「我自己都好唔要面Send訊息畀佢，其實有冇人可以介紹吓？」阿Bob 坦言有出盡力幫忙：「我有將佢嘅相或者故事話畀我身邊，我覺得有機會可以撮合嘅朋友去交代吓，有時緣份未到就未到啦！」而細細粒亦公開擇偶條件，要求非常簡單：「唔好有老婆，其他就冇乜。」

大家傾得好開心，細細粒更「唔要面」求阿Bob介紹。（官方提供圖片）

阿Bob家人隔空現身爆料。（官方提供圖片）

阿Bob家人隔空現身爆料。（官方提供圖片）

阿Bob家人隔空現身爆料。（官方提供圖片）

《玩嘢王》婚禮救場成經典

在「獨家考古」環節，重溫李思捷在綜藝節目《玩嘢王》扮飲醉酒大鬧婚禮經典場面。阿Bob透露當中不少難忘事，笑言：「嗰一年我做婚禮司儀都唔少。」節目中，阿Bob老婆黃乙頤及子女隔空深情告白兼爆料，令阿Bob哭笑不得。想知道阿Bob與細細粒笑中有淚的爆笑故事，就要密切留意今晚播出的《一周星星》。

李思捷分享《玩嘢王》趣事。（官方提供圖片）