一周星星丨薛家燕爆鄧兆尊曾假戲真做　廖碧兒罕談感情事甜到漏

TVB娛樂訪談節目《一周星星》最新一集請來處境劇《皆大歡喜》家族成員薛家燕、廖碧兒（Bernice）、陳彥行（行姐）、鄧兆尊擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，大談當年拍攝趣事及鏡頭背後不為人知的秘密。

重溫《皆大歡喜》許多經典畫面，超爆笑。 （公關提供）

家燕姐爆兆尊行姐「假戲真做」

在「獨家考古」環節重溫《皆大歡喜》多段經典片段，其中一段兆尊向行姐求婚經典場面，看到大家相當感動。家燕姐忍不住爆料笑言：「我感覺到佢哋嗰陣時好似假戲真做。」行姐憶述當年與兆尊合作點滴，搞笑表示：「我想講年少唔識嘢，佢嗰陣時好為我哋成組人設想，買嘢畀我哋食，大家住喺港島區，佢收工車埋我返屋企。」被問到後悔當年「唔識貨」？行姐二話不說：「真係唔識貨。」至於兆尊被問到有沒有想過行姐做女朋友，他就直言：「自己覺得自己唔配，黃花閨女，樣靚身材正，智商一般，最難得呢樣嘢。」行姐聞言即反擊：「我Feel唔到佢對我有意思，我覺得佢煩添。」引起全場哄堂大笑。

兆尊罕有講家庭事。 （公關提供）

廖碧兒自爆講英文被罰款

自當選國際華裔小姐冠軍後，Bernice就獲力捧被安排參與《皆大歡喜》演出。她自爆當年拍攝時如果不小心講了英文對白就要被罰錢：「只要我講一句英文對白就要罰10蚊，所以我第一個月定第二個月，兩個禮拜冇咗9千蚊。」

Bernice罕談感情事。（公關提供）

家燕姐Bernice罕談感情事

在「你問我答」環節，請來劉丹、梁思浩、米雪、謝天華隔空提問兼爆料。兆尊大方透露與三個賢內助和平相處之道，以及外界對他有幾多身家諸多傳聞作出回應，兆尊坦言極度不鼓勵有多頭家。他更當場自爆因行姐一句說話：「你最窮嗰時戶口得 1 億呀？」而害死他，相當搞笑。

行姐睇到眼濕濕。（公關提供）

今集最精彩位莫過於Bernice、家燕姐罕有講感情事。家燕姐坦言：「係一件開心事，但我唔會再諗結婚。」開心身邊有人噓寒問暖。