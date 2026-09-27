劉歡逝世｜《甄嬛傳》配樂成絕響　孫儷生日發4句歌詞悼念惹淚崩

著名音樂家、對外經濟貿易大學教授劉歡於9月25日在上海病逝，享年63歲。適逢9月26日為《甄嬛傳》女主角孫儷的44歲生日，她當天並未發布慶生內容，而是轉發劉歡當年演唱該劇片尾曲《鳳凰于飛》的影片，並附上四句歌詞無聲悼念，隨即引發網民熱議。



著名音樂家、對外經濟貿易大學教授劉歡於9月25日在上海病逝，享年63歲。（網上圖片）

9月26日是《甄嬛傳》女主角孫儷的生日。（網上圖片）

劉歡上海病逝 校方發訃告：遵遺願喪事從簡

著名音樂家、對外經濟貿易大學教授劉歡於2026年9月25日在上海病逝，享年63歲。9月26日，對外經濟貿易大學正式對外發出訃告證實死訊，並指出遵照劉歡生前遺願，喪事將一切從簡，不成立治喪委員會，亦不舉行遺體告別儀式和追悼會。劉歡在該校執教三十餘年，至2023年9月榮休。消息公布後，包括那英、韓紅、林志炫等好友隨後亦相繼在社交平台發聲，字裡行間滿是不捨。

著名音樂家、對外經濟貿易大學教授劉歡於2026年9月25日在上海病逝，享年63歲。（微博@颯颯肖）

孫儷生日發歌詞悼念 「遠去無痕跡」引劇迷淚崩

9月26日傍晚6時23分，孫儷在其個人微博帳號發布劉歡演唱《鳳凰于飛》的片段，附文僅寫道：「鳳凰于飛，翽翽其羽，遠去無痕跡。聽梧桐細雨，瑟瑟其葉，隨風搖記憶。」

9月26日傍晚，孫儷在其個人微博帳號發布劉歡演唱《鳳凰于飛》的片段並附文悼念。（孫儷微博截圖）

全文未有加上「一路好走」或任何感嘆號，極簡的文字卻道盡沉痛哀思。話題「#孫儷用甄嬛傳歌詞緬懷劉歡#」迅速登上微博熱搜榜。那英、韓紅、林志炫、老狼等演藝界人士亦相繼發文致意。

9月26日傍晚，孫儷在其個人微博帳號發布劉歡演唱《鳳凰于飛》的片段並附文悼念。（微博@turbosun）

兩人結緣於《甄嬛傳》 十五年後歌曲終成絕響

孫儷與劉歡的淵源，源於經典大劇《甄嬛傳》。當年導演鄭曉龍邀請劉歡負責全劇的原聲音樂創作，劉歡將76集粗剪版本完整觀看了三次，更親赴橫店拍攝現場，歷時三個月完成整部劇集的音樂創作。其中經典片尾曲《鳳凰于飛》更由他親自作詞、作曲並演唱。

當年《甄嬛傳》導演鄭曉龍邀請劉歡負責全劇的原聲音樂創作。（網上圖片）

當年《甄嬛傳》導演鄭曉龍邀請劉歡負責全劇的原聲音樂創作。（微博@電視劇甄嬛傳官方微博）

15年前孫儷所飾演的「甄嬛」，在劉歡寫下的旋律中走完戲中的一生；15年後，孫儷以這首歌最後的幾句歌詞，送別了這位創作靈魂人物。據了解，《甄嬛傳》總製片人曹平受訪時亦代表劇組致意：「驚聞噩耗，難以置信……這些動人旋律將永遠留存。深切緬懷，劉歡老師一路走好。」

15年後，孫儷以《鳳凰于飛》這首歌最後的幾句歌詞，送別了劉歡這位創作靈魂人物。（網上圖片）

網民：長文看多反而無感 極簡文字最觸動人心

在鋪天蓋地的悼念浪潮中，不少網民對於孫儷的無聲悼念感到強烈共鳴。有網民留言表示，瀏覽了一整天的悼念新聞，「唯獨孫儷這短短幾句話，直接觸動了我」；亦有劇迷感慨：「曾經百聽不厭的歌還在，但是創作的人卻不在了。」一句「遠去無痕跡」，為戲裏戲外的傳奇畫上句號。

孫儷以《鳳凰于飛》這首歌最後的幾句歌詞，送別了劉歡這位創作靈魂人物。（網上圖片）