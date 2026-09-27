傳哈里梅根一家聖誕或返美？回英一月遭王室割席：無職位+無保護

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年8月帶著兩名子女離開美國加州蒙特西托（Montecito）返回英國，一度被外界視為王室破冰契機。然而不足一個月，白金漢宮近日發出一封指引信件為這場「回歸」定性：二人仍非「執行王室公職的成員」（Working Royals），地位等同私人公民。曾在白金漢宮任職十二年的前新聞秘書阿比特（Dickie Arbiter）直言，哈里一家恐怕無法在英國長期逗留。



今年8月，哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶著兩名子女離開美國加州蒙特西托（Montecito）返回英國。（Getty）

白金漢宮發出一封指引信件為哈里與梅根這場「回歸」定性。（Getty Images）

宮務大臣發信：頭銜停用 地位等同私人公民

王室最高級官員、宮務大臣貝尼恩勳爵（Lord Benyon）奉英王查理斯三世（King Charles III）之命，向政府部門、軍方、各地官員以及哈里團隊發出指引，重申2020年1月「桑德靈厄姆峰會」（Sandringham Summit）的安排維持不變：二人的「殿下」（HRH）頭銜繼續停用，其慈善工作純屬個人性質，地位「等同擁有商業及慈善利益的私人公民」。

貝尼恩勳爵（Lord Benyon）奉英王查理斯三世（King Charles III）之命，向政府部門、軍方、各地官員以及哈里團隊發出指引。為資料圖片。（GettyImages）

英王查理斯三世發信表示，哈里與梅根二人的「殿下」（HRH）頭銜繼續停用，其慈善工作純屬個人性質，地位「等同擁有商業及慈善利益的私人公民」。（Reuters）

換言之，兩人日後進行的任何公開活動，均不代表英國君主，亦不會被視為王室官方公務。王室內部消息人士形容國王的立場相當鮮明：「你可能已經回到英國，但你得靠自己。」

哈里與梅根二人日後進行的任何公開活動，均不代表英國君主，亦不會被視為王室官方公務。（Reuters）

夫婦兩人的發言人則表示，二人「有點驚訝事前未獲告知」。據悉，信件於下午3時06分交予傳媒，而哈里團隊在當日下午1時59分才收到副本，幾乎沒有時間作出回應。網上議論紛紛，有支持者認為「既然選擇財政獨立，就必須承擔後果，不能享受自由的同時又要求王室特權」；亦有聲音感嘆，一封公文發得如此倉促，父子之間的關係恐難保持體面，而哈里一家或許也不會在英國逗留很久，很快便會搬回美國。

既然選擇財政獨立，就必須承擔後果，不能享受自由的同時又要求王室特權 網民留言

哈里與梅根二人「有點驚訝事前未獲告知」。（IG@meghan）

去留懸於一線：保安安排與聖誕歸期

目前，負責王室與公眾人物保安的皇家與貴賓執行委員會（RAVEC），正重新評估二人可享有的警方保護水平。哈里自2020年退出王室高級職務後，不再自動獲得由納稅人資助的警方保護；他多年來循法律途徑爭取，但上訴均告敗訴。

哈里與梅根二人日後進行的任何公開活動，均不代表英國君主，亦不會被視為王室官方公務。（IG@meghan）

曾擔任已故英女王伊利沙伯二世新聞秘書的阿比特分析指出，哈里返英的一大動機，是為籌備在伯明翰舉行的「不敗雄心運動會」（Invictus Games）；「我不確定他們是否會長期留在這裡。我傾向認為他們會在聖誕節前返回蒙特西托，因為梅根的母親在那裡。外界一直在討論與國王和解，但與梅根父親湯馬士·馬克爾（Thomas Markle）的和解呢？」截至目前，哈里與梅根均未就「會否再次離英」公開表態。二人的去留答案，或將很大程度上取決於RAVEC即將公布的保安評估裁決。

截至目前，哈里與梅根均未就「會否再次離英」公開表態。（Getty Images）

哈里與梅根二人「有點驚訝事前未獲告知」。（Getty Images）